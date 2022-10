Bild: TAE Bild: TAE Projektmanagement im Bauwesen erfolgreich durchführen“ der Technischen Akademie Esslingen (TAE) ab Mittwoch, 9. November 2022, bietet in sieben Modulen à jeweils drei Seminarstunden eine umfassende Einführung und Vertiefung in das Projektmanagement im Bauwesen für Auftraggeber und Auftragnehmer. Die Module stellen in klar abgegrenzten Einheiten das Spektrum des Projektmanagements im Bauwesen vollständig dar.

Jedes Modul umfasst zunächst die Erklärung eines Themas anhand eines Vortrags, unterstützt durch entsprechende Arbeitsunterlagen, die den Teilnehmern rechtzeitig vor der Veranstaltung zur Verfügung gestellt werden. Daran schließen ein Praxisbeispiel sowie weiterführende Hinweise an. Jedes Modul wird mit einem Fragen- bzw. Diskussionsteil abgeschlossen. Die Teilnehmer haben über den gesamten Veranstaltungsverlauf die Möglichkeit, direkt mit dem Kursleiter in Kontakt bzw. Austausch zu treten.



Themenschwerpunkte des Live-Online-Kurses

Grundlagen des Managements von Projekten im Bauwesen

Erfolgsfaktoren und Handlungsprinzipien

Methodik und Verfahrensweise der erfolgreichen Durchführung von Bauprojekten

Handlungsfelder des Projektmanagements im Bauwesen

Organisation der Aufbau- und Ablauforganisation eines Projektes

rechtliche Kompetenzen und Konfliktmanagement

Werkzeuge des Projektmanagements im Bauwesen

Selbstmanagement und Soft Skills der Projektleitung

Fallbeispiele

Umsetzung in der Baupraxis

Weiterführende Themen: Building Information Modeling (BIM), Lean-Construction, Agiles Projektmanagement

