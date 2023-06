In der Schulung werden Grundlagen und Spezialkenntnisse vermittelt.

In der Schulung werden Grundlagen und Spezialkenntnisse vermittelt. TAE bietet am Donnerstag, 6. Juli 2023, in Ostfildern bzw. online das Seminar „BIM-Projekte rechtssicher umsetzen" an. Mit der Fortbildung können sich Teilnehmer einen Überblick über die juristischen Aspekte der BIM-Nutzung verschaffen, sodass sie in der Lage sind, bei der Auftragsanbahnung und im Projektgeschäft rechtlich problematische Themenfelder zu identifizieren und zu ihren Gunsten zu gestalten. Hierzu werden im Seminar Grundlagen dargestellt, Spezialkenntnisse vermittelt und Beispiele gemeinsam besprochen. Thematisiert werden u. a. das Verfahrensrecht, Vertragsstrukturen, die Grundlagen und das Leistungsbild der Planung sowie Aspekte der Haftung. Außerdem werden Informationen zu den besonderen Vertragsbedingungen BIM (BIM-BVB) und zum BIM-Management bzw. zur Projektsteuerung vermittelt.

Das Seminar ist gemäß der Fortbildungsordnung der Ingenieurkammer Baden-Württemberg und der Ingenieurkammer-Bau NRW anerkannt. Es richtet sich an Architekten, Bauingenieure, BIM-Manager, BIM-Koordinatoren, Führungskräfte in Planungs- sowie Projektmanagementbüros, Fach- und Führungskräfte bei Projektentwicklungs-, Wohnungsbaugesellschaften, Bauverwaltungen und sonstigen Bauherren. Beginn ist um 9 Uhr, Ende gegen 16.30 Uhr. Die Anmeldung ist auf der Website der Akademie möglich.