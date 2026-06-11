Neues Planerhandbuch „Notstromversorgung“

Das Planerhandbuch enthält Informationen über die führenden Hersteller aus dem Bereich der Notstromversorgung sowie deren Produkte.

Bild: Piller Power Systems Das Planerhandbuch enthält Informationen über die führenden Hersteller aus dem Bereich der Notstromversorgung sowie deren Produkte. Bild: Piller Power Systems

Das Planerhandbuch bietet Fachplanern, Ingenieurbüros, Elektrofachbetrieben, Betreibern und Bauherren einen kompakten Überblick über Anbieter, Produkte und Lösungen im Bereich der Notstromversorgung. Es unterstützt bei der Marktübersicht, der technischen Planung und der Kontaktaufnahme mit geeigneten Herstellern. Behandelt werden u. a. Netzersatzanlagen, unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV-Anlagen), Batteriesysteme sowie Einspeise- und Umschalteinrichtungen.

Eine zuverlässige Notstromversorgung ist ein wesentlicher Bestandteil der technischen Gebäudeausrüstung und der Betriebssicherheit. Sie stellt sicher, dass wichtige Geräte und Anlagen bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung weiterbetrieben werden können. Dies betrifft insbesondere sicherheitsrelevante Anlagen, kritische Infrastrukturen, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, Rechenzentren, Industrieanlagen, Verwaltungsgebäude sowie Sonderbauten. Das Planerhandbuch „Notstromversorgung“ kann ab sofort kostenlos bei der DGWZ unter dem Link kostenlos vorbestellt werden.