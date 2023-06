Neues Online-Planungstool „Rohrdämm-Rechner“

Warm- ebenso wie kaltgehende Rohrleitungen müssen mit einem optimal passenden System gedämmt werden, um Energieverschwendung zu vermeiden und besondere Risiken wie Tauwasserbildung und Korrosion zu minimieren. Fachplaner sowie Verarbeiter von Dämmstoffen in haustechnischen Anlagen profitieren von einem Online-Planungstool der Deutschen Rockwool: Der neue „Rohrdämm-Rechner“ erleichtert die Auswahl des passenden Steinwolle-Dämmprodukts für die spezifische Anwendung. Er steht auf der Website des Unternehmens zur digitalen Nutzung bereit.

Der neue „Rohrdämm-Rechner“ erleichtert die Auswahl eines Steinwolle-Systems für die Isolierung warm- und kaltgehender Leitungen.

Bild: Deutsche Rockwool Der neue „Rohrdämm-Rechner“ erleichtert die Auswahl eines Steinwolle-Systems für die Isolierung warm- und kaltgehender Leitungen. Bild: Deutsche Rockwool

Mit wenigen Klicks zur passenden Dämmung

Der User steuert den Rechner durch die Eingabe weniger Fakten, auf deren Grundlage ermittelt wird, welches Steinwolle-Dämmsystem in welcher Dicke alle Anforderungen im Objekt erfüllt. Handelt es sich um die Leitung eines Heizungs- oder Trinkwassersystems? Geht es um eine warm- oder kaltgehende Leitung? Wird diese innerhalb und außerhalb des Gebäudes geführt? Aus welchem Werkstoff besteht das zu dämmende Rohr? Welchen Außendurchmesser hat das Rohr?

Tauwasserschutz leicht gemacht

Im Falle kaltgehender Leitungen oder bei Wechseltemperaturanlagen werden zusätzlich die zu erwartenden Temperaturen des Mediums und umgebenden Raumtemperaturen abgefragt, so das Unternehmen. Darüber hinaus wird erfasst, ob die Leitung in Rettungswegen geführt wird, damit die für den Brandschutz benötigten Dämmdicken korrekt benannt werden. Neben den passenden Dämmprodukten werden Abschottungen für Versorgungs- und Entwässerungsleitungen empfohlen, wenn diese durch Decken und Wände mit einer Feuerwiderstandsdauer von F30, F60 oder F90 geführt werden. Der „Rohrdämm-Rechner“ helfe dem User so dabei, alle für die Dämmung haustechnischer Leitungen wesentlichen Aspekte zu berücksichtigen.



Die benötigten Komponenten werden in den jeweils erforderlichen Dimensionen in einer Liste aufgeführt, die das Tool ausgibt. Sie kann als PDF gespeichert werden. Von der Ergebnisseite führen direkte Links zu aktuellen Ausschreibungstexten.