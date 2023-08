Neue Schulungsreihe bei Uponor

Die Modernisierung im Bestand ist eines der Schwerpunktthemen in den Onlineschulungen des Herstellers.

Uponor startet im September eine neue Schulungsreihe, die Planer und Installateure mit umfassenden Informationen zur Modernisierung und zu vielen anderen Themen unterstützen soll. Unter anderem wird besprochen, wie eine Flächenheizung sinnvoll in ein Modernisierungskonzept integriert werden kann.

In den Webinaren erfahren die Teilnehmenden darüber hinaus mehr zu den Potenzialen einer Flächenheizung für die Kühlung, zudem können Installateure und Planer auch ihre Kenntnisse im Bereich der Trinkwasserinstallation vertiefen. Hier verfolgt das Unternehmen nach eigenen Angaben für Planer einen ganzheitlichen Ansatz: Das Trinkwasserkonzept des Herstellers vereine die verschiedenen Anforderungen an Hygiene, Warmwasser-Komfort und Energieeffizienz. Ein dreiteiliges Schulungsangebot widmet sich dem Konzept und beleuchtet es mit den Schwerpunkten der dezentralen Trinkwassererwärmung und -verteilung in Mehrfamilienhäusern, der Energieeffizienz von Trinkwassersystemen und dezentralen Wohnungsstationen sowie der Dimensionierung von Rohrnetzen.

Der Hersteller baut sein Schulungsangebot laufend aus: Auch Themen wie Nahwärme oder die komplexe Temperierung von Gewerbebauten, Sportstätten oder Hallen finden sich im Webinar-Angebot wieder.

Das aktuelle Schulungsangebot und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Interessierte auf der Website des Unternehmens.

Terminübersicht (jeweils 60 Minuten Dauer):

Planung von Kühldecken (zweiteilig): Di, 05.09.2023 + Di, 12.09.2023

Nahwärmesysteme: Do, 07.09.2023

Modernisierung – Systemauswahl: Do, 14.09.2023

Schulungsreihe Trinkwasserkonzept (2 von 3 Teilen im September): Di, 19.09.2023 + Di, 26.09.2023

Heizlast und Heizleistung: Do, 28.09.2023

Sonderanwendungen: Do, 05.10.2023