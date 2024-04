Über neue Konzepte, Einsparpotenziale und Fördermöglichkeiten informiert das Symposium „Klimatisierungswende“ am 16. Mai 2024 in Essen.

Bild: Brigida González / Stiftung Zollverein

Zu den Themenschwerpunkten zählen neuartige Konzepte für den Objektbau durch Kombination von feuchtefreiem Kühlen und schlauem Lüften – unter massiven Einsparungen bei Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten. Zudem wird das Ausschöpfen von Fördermöglichkeiten betrachtet. Das Symposium ist auf 50 Teilnehmer begrenzt und durch die Architektenkammer NRW (AKNW) anerkannt (vier Fortbildungspunkte). Die Anmeldung ist auf der Webseite des Veranstalters zu finden.