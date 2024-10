Nachhaltige Gebäudetechnik und -automation

Die OFB Projektentwicklung hat mit Kieback&Peter als Ankermieter einen Mietvertrag über rund 7.000 m² Bürofläche für den modernen Gebäudekomplex am Innsbrucker Platz in Berlin abgeschlossen. Mit dem Einzug in „THE FRIEDENAUER“ wird auch der neue Unternehmenssitz von Kieback&Peter an einem Standort gebündelt. Das Gebäude, welches von der OFB entwickelt und zu rund einem Drittel der Gesamtmietfläche von Kieback&Peter als Unternehmen für intelligente Gebäudeautomation genutzt wird, ist Teil der Quartiersentwicklung „Friedenauer Höhe“ und bildet mit seiner Lage an der Hauptstraße den Auftakt des Quartiers. Der Baubeginn des Bürogebäudes ist für das erste Quartal 2025 geplant. Das gesamte Projekt soll planmäßig Mitte 2027 fertiggestellt werden.

Im Bezirk Tempelhof-Schöneberg wird der ESG-konforme Bürokomplex mit einer Bruttogeschossfläche von rund 29.000 m² geplant.

Büro der Zukunft

Mit „THE FRIEDENAUER“ setzt die OFB Projektentwicklung ein weiteres Vorhaben um, das im Rahmen der Quartiersentwicklung „Friedenauer Höhe“ inklusive der Partnerschaft mit Kieback&Peter als Vorreiter für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Immobilienentwicklung gelten soll. In Kooperation mit den Berliner Wasserbetrieben ist ein Pilotprojekt zur Gebäudeenergieversorgung mittels Wärmerückgewinnung aus dem Mischwasserkanal geplant, durch das ein Teil vom Energiebedarf des Gebäudes gedeckt werden soll. Das Nachhaltigkeitskonzept wird vervollständigt durch den Einsatz von 700 m² Photovoltaik-Anlagen auf den Dachflächen und innovativer Automationstechnik, die eine genaue digitale Verbrauchserfassung ermöglicht.

Kieback&Peter wird als Experte für nachhaltige Gebäudeautomation die Überwachungssteuerregelung und Optimierungseinrichtung des Projekts nach KG480 (Gebäudeautomation nach den Gewerken des deutschen Regelwerks) verantworten. Durch moderne Technologie und ein durchdachtes Energiekonzept kann ein klimaneutraler Gebäudebetrieb ermöglicht werden. Das Smart Building Konzept beinhaltet u. a. die Buchung von Arbeitsplätzen, den Zugang zum Gebäude und Parkhaus sowie Indoor-Navigation und ist für alle Mieter des Gebäudes optional abrufbar.