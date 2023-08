Marktbefragung zum Umgang mit Regenwasser in D-A-CH

99 % der Teilnehmenden an der aktuellen Marktbefragung erwarten eine gleichbleibende oder sogar verstärkte Nachfrage in der Regenwasserbewirtschaftung.

Mall GmbH hat kürzlich die Ergebnisse ihrer aktuellen Marktbefragung „Umgang mit Regenwasser" vorgestellt, in der die Antworten von über 6.000 Teilnehmern aus Architektur- und Ingenieurbüros, Handwerk, Behörden, Hochschulen und dem Baustofffachhandel ausgewertet wurden. Ziel war es herauszufinden, wie Branchenvertreter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die Zukunftschancen der Regenwasserbewirtschaftung einschätzen, welche die Topthemen der Zukunft sind und wie sich diese Einschätzungen seit der letzten Umfrage 2020 verändert haben.

Die Umfrageergebnisse zeigen die beiden Topthemen der Zukunft: Regenwassernutzung und der Umgang mit Starkregen.

Sponge City" in der Branche angekommen ist. 57 % der Teilnehmer halten Beton bei Anlagen zur Regenwasserbewirtschaftung für das im Vergleich zu Kunststoff geeignetere Material. Beton punktet vor allem durch Stabilität, Langlebigkeit und ökologische Vorteile. Die Ergebnisse der Marktbefragung sind auf der Website des Unternehmens abrufbar.