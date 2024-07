Markt für Heizungen weiterhin rückläufig

Der Markt für neue Heizungen kommt weiterhin nicht in Schwung. Insgesamt setzten die Hersteller bis einschließlich Mai diesen Jahres 39 % weniger Wärmeerzeuger ab als noch im Vorjahreszeitraum. Das geht aus der Absatzstatistik hervor, die der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) vorgelegt hat. „Die letztjährige Debatte um das Gebäudeenergiegesetz wirkt bei den Menschen nach. Die Verunsicherung in Punkto Heizungsmodernisierung ist immer noch groß“, sagt BDH-Hauptgeschäftsführer Markus Staudt die aktuelle Marktsituation. Zudem sei nach Auffassung des Verbandes bei den Menschen noch zu wenig bekannt, welche technischen Lösungen das Gesetz zulässt. Gleiches gilt für die neu ausgerichtete Förderung.

Der Absatz an Wärmeerzeugern in Deutschland ist von insgesamt 81.500 im Januar auf 52.500 im Mai dieses Jahres gesunken; Dabei ist der Blick auf die Vorjahreswerte problematischer, wie der BDH in der angefügten Marktentwicklung aufzeigt.

Vertrauen durch Kommunikationskampagne

Die Verunsicherung spiegelt sich auch in der negativen Marktentwicklung von holzbasierten Heizungen wider. Insgesamt ging der Absatz von Biomasseheizungen im Vorjahresvergleich um 79 % zurück. Innerhalb dieses Segments schrumpfte der Markt für Pelletheizungen sogar um 81 %. Das entspricht 4000 abgesetzten Geräten. Die negative Marktentwicklung schlägt auch auf alle übrigen Systemkomponenten der Heizung durch. So setzten die Hersteller 58 % weniger solarthermische Anlagen und 50 % weniger Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung ab. Auch Heizkörper und Fußbodenheizungen verzeichnen Marktrückgänge.

Vor dem Hintergrund dieser Situation fordert der BDH die Politik auf, schnellstmöglich Maßnahmen zu ergreifen. Vor allem fordert der Verband gemeinsam mit weiteren Marktpartnern eine breit angelegte Kommunikationskampagne. Es werdeb klare Informationen über die nun bestehenden Rahmenbedingungen benötigt. Laut BDH können nur so die Verunsicherung abgebaut und verloren gegangenes Vertrauen in die Heizungsmodernisierung zurückgewonnen werden. Genauere Zahlen und Vergleiche zum Vorjahr lassen sich der unten angefügten Marktentwicklung des BDH entnehmen.