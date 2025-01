Kühllager als Speicher für die Energiewende

Industrielle Kühlhäuser sollen kostensparende Energiespeicher werden, die zudem zur Netzstabilität beitragen.

Bild: Clipdealer

„Schätzungen gehen bundesweit von ungefähr 750 großen Kühlhäusern aus“, sagt DBU-Generalsekretär Alexander Bonde. „Das bietet imposante Möglichkeiten, allein in dieser Branche für die Energiewende zählbaren Erfolg herauszuholen.“ Genau das will das Startup erreichen, wie Flexality-Gründer Dyke Wilke erklärt: „Die von uns entwickelte KI-Energiemanagementsoftware ‚Fenoms‘ trimmt die industriellen Kühlhäuser darauf, grünen, durch erneuerbare Energien erzeugten Strom optimal zu nutzen. Bisher ungenutzte Betriebsdaten werden ausgewertet und mit Strompreisprognosen gekoppelt.“ Durch die Abstimmung von Energiebedarf und Preisen können nach seiner Aussage Energieverbrauch und Emissionen des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO 2 ) gesenkt werden. Flexality plant nach eigenen Angaben, künftig Energieversorger für eine stärkere EE-Nutzung einzubeziehen.

CO 2 -Verbrauch und Energiekosten senken

Grüne Energie smarter erhalten: Das Startup Flexality (auf dem Bild: Mitarbeiter Justus Hinken) will mithilfe künstlicher Intelligenz Energielasten schneller vorhersagen und Stromüberschüsse aus erneuerbaren Energien besser nutzen.

Bild: Flexality

DBU-Generalsekretär Bonde sieht mit Wilke erhebliches Potenzial zur Energieeinsparung. Wilkes Startup geht davon aus, den CO 2 -Verbrauch pro Kühllager um „mindestens 10 %“ senken zu können. Zudem sollen die Stromkosten für Unternehmen jährlich um etwa 20 % reduziert werden, heißt es von Flexality. Wilke plant, mit seinem Startup langfristig auch anderen Industriebranchen eine optimierte Energienutzung anzubieten. Im Rahmen der notwendigen Dekarbonisierung der Industrie stellt die Nutzung von thermischen Speichern eine klimaschonende Option dar. „Wir sind alle Verfahrensingenieure mit Industrieerfahrung und sehen die Herausforderungen der Branche. Bereits jetzt erkennen wir, dass der Fachkräftemangel die Bedeutung automatisierter Energieoptimierung für die Wirtschaftlichkeit kontinuierlich erhöht“, sagt Wilke.

Neue DBU-Förderinitiative „Speicher und Netze“

Mit einer vor Kurzem ins Leben gerufenen Förderinitiative „Speicher und Netze“ will die DBU einen zusätzlichen, frischen Impuls für das Gelingen der Energiewende setzen. „Die Förderinitiative fußt auf zwei Säulen: zum einen auf dem Schwerpunkt dezentrale und saisonale Stromspeicher, zum anderen auf sogenannten netzdienlichen Innovationen“, sagt Generalsekretär Bonde. Neu sei dabei ein Ideenwettbewerb: „Kluge Köpfe mit aussichtsreichen Praxisvorschlägen haben so die Chance, ihre Ideen auszuarbeiten und dafür eine Förderung von bis zu 15.000 € pro Projekt zu erhalten.“ Zudem können im Rahmen von „Speicher und Netze“ klassisch die Projektförderung, die Green-Startup-Förderung sowie ein Promotionsstipendium beantragt werden. Weitere Informationen sind auf der Webseite des DBU zu finden.