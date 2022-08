Kobold Knowledge Hub für Planungsbüros

Bild: Kobold Management Systeme Bild: Kobold Management Systeme Kobold Management Systeme GmbH hat auf ihrer Website einen Wissens-Bereich, den sogenannten „Knowledge Hub“ eingerichtet. Hier finden Architektur- und Ingenieurbüros konkrete Hilfestellungen und Denkanstöße zu Themen, die die Baubranche bewegen. Dazu gehören Webinare z. B. zum Thema „Wie Planungsbüros mehr Effizienz gewinnen“, Studien, unterschiedliche Berichte über die Anwendung des Controllingprogramms „Kobold Control“ in Architektur- und Ingenieurbüros sowie Fachartikel zu den Themen Projektcontrolling, Projektmanagement, strategische und operative Projektplanung, HOAI und Branchentrends.



Der Knowledge Hub richtet sich an Entscheider, Controller und Projektverantwortliche sowie Anwender*innen der Software in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Natürlich sind auch alle weiteren Interessierten eingeladen, ihr Wissen zu erweitern.