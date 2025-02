ISH 2025: Enormes Potenzial des Gebäudesektors nutzen

Die ISH, Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft, findet vom 17. bis 21. März 2025 in Frankfurt am Main statt. Über 2.000 Aussteller aus 55 Ländern zeigen zukunftsweisende Lösungen für das gesamte Anwendungsspektrum der SHK-Branche – von modernem Baddesign über nachhaltige Heizungs- und Klimatechnik bis hin zu intelligentem Wohnen. Mit dabei sind zahlreiche Marktführer, aber auch spezialisierte Unternehmen, die innovative Impulse setzen.

Die globale Bühne für die führenden Unternehmen der SHK-Branche, die zukunftsweisende Technologien und nachhaltige Lösungen vorstellen.

Lösungen für die Wärmeerzeugung

Die ISH bietet eine Vielzahl von Lösungen zur nachhaltigen Wärmeerzeugung. In den Hallen 12.0, 12.1 und 10.1 liegt der Fokus auf strombasierten Heizsystemen wie Wärmepumpen in Kombination mit Photovoltaikanlagen und Heimspeichern. Biomasse-Heizsysteme, die nachhaltige Holzwärme mit Solarthermie verbinden, sowie effiziente Abgassysteme, werden in Halle 11.0 präsentiert. Gas- und flüssigkeitsbasierte Heizsysteme, die innovative Energieträger wie E-Fuels, Biomethan und Wasserstoff nutzen, finden Besucher in den Hallen 11.0, 12.0 und 12.1. Das Thema Nah- und Fernwärme hat in Halle 9.1 einen Platz. Hier präsentieren Aussteller Lösungen für die Wärmenetzinfrastruktur sowie zur Wärmeübergabe ins Gebäude.

Lösungen für die Raumluft

Innovative Raumlufttechnik verbessert die Luftqualität in (Nicht-)Wohngebäuden, Rechenzentren, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen sowie Produktions- und Einzelhandelsflächen. Innovative raumlufttechnische Anlagen und Geräte zur Verbesserung der Raumluft für mehr Wohlbefinden und Komfort zeigen in diesem Bereich Aussteller in den Hallen 8.0 und 10.1.

Lösungen für die intelligente Gebäudesteuerung

In Halle 11.1 liegt der Fokus auf Gebäudeautomation, Energiemanagement, Smart Home & Home Energy Management sowie Wartung. Zu diesen Themen präsentieren Aussteller Geräte und Systeme, die durch Vernetzung für mehr Energieeffizienz, Komfort und Sicherheit innerhalb eines Gebäudes sorgen.

Softwarelösungen

Digitale Technologien und Softwarelösungen sind entscheidend für die Planung und Effizienzsteigerung in Neubau und Bestand. Sie sind zudem essenziell für Gebäudemanagement, Büro und Betrieb. Halle 8.0 ist der zentrale Ort für diese Entwicklungen.

Lösungen für Sanitärräume

In den Hallen 2.0, 3.0, 3.1, 4.1, 4.2, 5.0, 5.1 und im Forum präsentieren führende Hersteller ihre Lösungen für das private Bad. Sanitärlösungen für den (halb-)öffentlichen und gewerblichen Bereich wie Anwendungen für Büros, Flughäfen, Einkaufszentren und Schulen stehen bei den Ausstellern in Halle 3.0 im Mittelpunkt. Ebenfalls in der Halle 3.0 vertreten ist das Thema Sanitärinstallation sowie das Thema Pflegebäder mit Lösungen für den individuellen Bedarf im Gesundheitswesen, z. B. in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. In der Halle 3.1 zeigen Unternehmen im Sonderareal SPAs, Pool & Wellness ihre innovativen Produkte und Designs von luxuriösen Hotel-SPA über private Wellness-Oase bis zu öffentlichen Schwimmbadeinrichtungen.

Lösungen für wasserführende Systeme

Das Lösungsfeld „Wasserführende Systeme“ vereint innovative Lösungen für modernes Wassermanagement und energieeffiziente Heiztechnik. Die Aussteller präsentieren Systeme zur hygienischen Trinkwasserversorgung, intelligente Wassermanagementlösungen und effiziente Wasseraufbereitung. Ergänzt wird das Angebot durch moderne Entwässerungssysteme für Gebäude sowie nachhaltige Konzepte zur Dach- und Fassadenbegrünung mit durchdachten Be- und Entwässerungslösungen. Auch Systeme zur Brauch- und Regenwassernutzung, wie das Sammeln, Speichern und Verteilen von Regenwasser, gehören zu diesem Bereich. Darüber hinaus zeigen die Aussteller in diesem Lösungsfeld effiziente Flächenheizsysteme für den Heizkreislauf, die eine nachhaltige und komfortable Raumbeheizung ermöglichen. Zu diesen Themen finden Besucher Aussteller in den Hallen 4.0, 4.2 und 6.0. Anbieter von Lösungen für Dach- und Fassadenbegrünung präsentieren sich erstmals im Sonderareal „Green Roofs & Facades“ im Übergang zwischen den Hallen 5.1 und 6.1. Die Spezialisten für Heizkreisläufe sind auf dem Westgelände in den Hallen 9.0 und 9.1 zu finden.

Wissen vernetzen, Inspiration finden

Neben den Innovationen der Aussteller bietet die ISH 2025 begleitend ein umfangreiches Eventprogramm, das Wissenstransfer, Vernetzung und kreative Impulse verbindet. Die „Value of Water Conference“ beleuchtet die Bedeutung von Wasser als Ressource, während die „Building Future Conference“ zukunftsweisende Themen der Bau- und Gebäudetechnik in den Fokus rückt. Zusätzlich bieten inspirierende Sonderflächen, Treffpunkte für Experten unterschiedlicher Gewerke sowie geführte Rundgänge eine ideale Möglichkeit, sich gezielt zu informieren und Kontakte zu knüpfen. Weitere Informationen zu allen Events sind auf der Webseite der ISH zu finden.