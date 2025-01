ISH: Heizlösungen für eine klimaneutrale Zukunft

Deutschland und Europa stehen vor großen Herausforderungen, um ihre Klimaschutzziele zu erreichen. Bis 2030 sollen die CO₂-Emissionen um 65 % gegenüber 1990 gesenkt werden, bis 2045 soll Klimaneutralität erreicht sein. Der Gebäudesektor spielt dabei eine Schlüsselrolle: Bis 2030 müssen seine Emissionen um 44 % gegenüber 2020 reduziert werden – das entspricht rund 53 Mio. t CO₂. Damit rückt der Wärmemarkt als größter Energieverbrauchssektor ins Zentrum der Transformation. Moderne Heizungssysteme und eine attraktive staatliche Förderung bieten Hausbesitzern eine Vielzahl von Möglichkeiten, einen aktiven Beitrag zur Wärmewende zu leisten – und dabei langfristig zu profitieren.

Im Feld „Lösungen für die Wärmeerzeugung“ präsentieren die Hersteller auf der ISH 2025 in Frankfurt am Main vom 17. bis 21. März 2025 das vollständige heiztechnische Portfolio und die wichtigsten Trends und Neuheiten in Sachen Heizungstechnik. Neben Technologien für die Wärmeerzeugung wird auf der Messe auch der aktuelle Status in Sachen effizienter Wärmeverteilung, Wärmeübergabe und Speicherung. Auch digitale Lösungen wie z. B. Energiemanagementsysteme sind Gegenstand der ISH. Nachhaltige Lösungen für die Heiztechnik der Zukunft präsentieren auf der ISH 2025 die Aussteller im Lösungsfeld „Wärmeerzeugung“.

Bild: Messe Frankfurt Exhibition

Strategien zur erfolgreichen Wärmewende

Das Programm der ISH 2025 bietet ein vielseitiges Angebot an Veranstaltungen. Ein Highlight ist die „Building Future Conference“, die im Portalhaus der Messe Frankfurt stattfindet und Fachleute aus Politik, Kommunen, der Immobilien- und Wohnungswirtschaft, Energieversorgung sowie Planung und Architektur zusammenbringt. Ziel der Konferenz ist es, gemeinsam Lösungen und Strategien für die erfolgreiche Umsetzung der Wärmewende zu diskutieren. Organisiert wird die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit den ISH-Trägerverbänden Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH), Fachverband Gebäude-Klima (FGK), Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie (VdZ) und dem Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima (ZVSHK).

Ergänzend dazu bieten auch der „Deutsche Energieberatertag“ sowie der Kongress „House of Energy“ Impulse für energieeffiziente und nachhaltige Gebäudekonzepte. Damit bildet die ISH 2025 nicht nur eine Plattform für technische Innovationen, sondern auch einen zentralen Ort für den fachlichen Diskurs über die Herausforderungen und Chancen der Wärmewende.