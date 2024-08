Innovationsschub für die Schaltschrank-Branche

Das Schaltschrank-Festival findet am 19. September in Böblingen statt und bietet die Möglichkeit, über die Herausforderungen und Chancen der Branche zu diskutieren.

Bild: SchaltschrankGestalter Das Schaltschrank-Festival findet am 19. September in Böblingen statt und bietet die Möglichkeit, über die Herausforderungen und Chancen der Branche zu diskutieren. Bild: SchaltschrankGestalter

Digitalisierung und Datendurchgängigkeit: Von CAE-Produktdaten bis hin zu 3D-Daten für die Schaltschrankplanung – die Datendurchgängigkeit ist der Schlüssel zu mehr Geschwindigkeit, Flexibilität und weniger Fehlern.

Innovative Lösungen für den Schaltschrankbau: Von intelligenten Stromversorgungen über individuell einstellbare Sanftstarter bis hin zu vollautomatisierten Bearbeitungsmaschinen. Dabei wird auf Fortschritt und Präzision gesetzt.

Engineering mal anders: Es wird gezeigt, wie Kurzschlussberechnung, Kabelauslegung und Komponentenauswahl ohne Berechnungen funktionieren – konform nach IEC und UL. Das soll Zeit sparen und für Sicherheit sorgen.

Daten im Fokus: Hochwertige Engineering-Daten zu den Automatisierungskomponenten sind die Grundlage für die Schaltplanerstellung und alle nachgelagerten Prozesse – insbesondere die Schaltschrankfertigung. Alle Unternehmen sollen hier ihren Beitrag leisten – die Hersteller stellen diese Daten bereit und machen sie somit per Mausklick verfügbar.

Hands-on, Austausch und Fachvorträge

Die Themen und Lösungen werden durch vielfältige Formate an die Besucher weitergegeben: Durch direkte Gespräche mit Experten aus dem Netzwerk, durch die Trucks der Gründungsunternehmen und durch ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm. Diverse Challenges und Montagetische sollen zum Ausprobieren und Experimentieren einladen. Eine Jobbörse bietet sowohl die Möglichkeit, offene Stellen anzubringen, als auch diverse Karrieremöglichkeiten zu entdecken. Thomas Heberlein, Business Development Smart Infrastructure bei Siemens und Gründungsmitglied, sagt: „Mit diesem Festival wollen wir der Branche die Bedeutung zukommen lassen, die sie verdient hat. Denn ohne Schaltschrankbau steht unsere Industrie still. Es ist nur konsequent, dass wir den Raum für Wissenstransfer, Innovation und Austausch bieten.“

Die Teilnahme am Event ist kostenlos – eine Anmeldung auf der Webseite des Veranstalters ist dafür erforderlich.