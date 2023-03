Mit der Software wird der Abgleich von wassergeführten Heizsystemen im Gebäudebestand durchgeführt.

DBU), die die Optimus-Studie förderte, hat die Hottgenroth Gruppe ein passendes Tool für den hydraulischen Abgleich entwickelt. Mit „Optimus 3D PLUS" kann der Abgleich von wassergeführten Heizsystemen im Gebäudebestand durchgeführt werden. Die EnSimiMaV verlangt den hydraulischen Abgleich nach Verfahren B der ZVSHK-Fachregel „Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand", ebenso gewinnt dieser in der BEG-Reform 2023 an Gewicht, demnach ist ausschließlich die Einregulierung nach Verfahren B förderungsfähig.

Ergänzt wird der hydraulische Abgleich in der Software mit dem implementierten Wärmepumpen-Check. Dadurch kann die Bewertung, Prüfung und Beratung der Anlagen-Situation nahtlos an die Berechnung des hydraulischen Abgleichs angeschlossen werden. Ob ein Altgerät getauscht und die Vorlauftemperatur noch optimiert werden kann, wird so schnell und einfach veranschaulicht.