HEATEXPO und VDMA Power Systems geben Kooperation bekannt

Die Kooperation von VDMA Power Systems mit der HEATEXPO, die vom 25. bis 27. November 2025 in der Messe Dortmund stattfindet, markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein für die europäische Messe-Plattform HEATEXPO zur Wärmeversorgung der Zukunft.

Die Messe Dortmund und VDMA Power Systems geben die Zusammenarbeit im Rahmen der HEATEXPO bekannt. Dabei rückt in diesem Jahr insbesondere das Thema Prozesswärme nochmals stärker in den Fokus: Es gewinnt insgesamt zunehmend an Bedeutung, insbesondere aber für die Industrie. Schon 2024 gehörte die Prozesswärme zu den Schwerpunkten der Messe. 2025 wird diese Thematik nun noch intensiver beleuchtet.

MesseDortmund und VDMA feiern Kooperation im Jubiläumsjahr.

Bild: (MesseDortmund/Wachenfeld) MesseDortmund und VDMA feiern Kooperation im Jubiläumsjahr. Bild: (MesseDortmund/Wachenfeld)



Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU), sagt: „Als ideeller Träger der HEATEXPO begrüßen wir diese Partnerschaft bei diesem für Kommunen und Stadtwerke äußerst wichtigen Thema. Bei der Transformation der Wärmeversorgung stehen wir vor einer enormen Kraftanstrengung. Deshalb ist es wichtig, dass alle Beteiligten für das gemeinsame Ziel an einem Strang ziehen. Der Einsatz von Großwärmepumpen wird für kommunale Unternehmen an Bedeutung gewinnen. Mit ihnen tun sich neue Möglichkeiten auf, erneuerbare Wärmequellen anzuzapfen oder klimaneutrale Abwärme in Wärmenetze zu integrieren. Die Effizienz der Wärmeversorgung lässt sich so deutlich erhöhen. Großwärmepumpen werden in neue Leistungsklassen vorstoßen, die Dimensionen der Anlagen wachsen.“

Prozesswärme-Lösungen rücken in den Fokus – Stärkung des Rahmenprogramms

Mit der Unterstützung des VDMA Power Systems wird das Rahmenprogramm zusätzlich gestärkt. Gezeigt werden verschiedene Leuchtturmprojekte aus dem Maschinen- und Anlagenbau, die aufzeigen, wie innovative Technologien zur Dekarbonisierung der industriellen Wärme beitragen können. Darüber hinaus werden auf der diesjährigen HEATEXPO zahlreiche Aussteller und Anbieter mit Prozesswärme-Lösungen vertreten sein, die in Dortmund ihre neuesten und innovativsten Technologien präsentieren – von Großwärmepumpen über Abwärmenutzung bis hin zu integrierten Konzepten für Industrie und Kommunen. Damit unterstreicht die Fachmesse ihren Anspruch, als zentrale Plattform für den lösungsorientierten Austausch entlang der gesamten Wärme-Wertschöpfungskette zu dienen.

