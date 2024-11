Gute Geschäftsentwicklung

Der Markt für Wärmepumpen ist 2024 geprägt von Unsicherheiten und wechselnden gesetzlichen Voraussetzungen, was besonders im Wohnbereich zu einem deutlichen Abschwung führte. Dagegen verzeichnete der Markt für Klimalösungen in diesem Bereich ein weiteres Wachstum. Nicht ohne Spuren ist an der Branche der Rückgang der Investitionen im Wohnungsbausektor vorbeigegangen. Allerdings ließ sich ein Teil der Ausfälle mit einem Anstieg des Sanierungsgeschäfts ausgleichen.

Für Clivet selbst brachte das Jahr 2024 bisher eine Reihe von Neuerungen und guten Nachrichten. Die Personalentwicklung konnte ausgebaut werden. Interne Maßnahmen führten zu einer weiteren Festigung und einem Kompetenzfortschritt. Auch im Kundenbereich gab es eine Reihe von Weiterentwicklungen. So konnten in Berlin und Köln neue Schulungsräume und Büros eröffnet werden. Damit investiert Clivet Deutschland weiter verstärkt in Kundennähe. Nachgefragt wurden vor allem Schulungen in den Bereichen „DX“-Geräte und Wärmepumpen.

Gerade bei Wärmepumpen entwickelte sich das Geschäft von Clivet nach eigenen Angaben besser als der Markt. „Vor allem bei Kaltwassersätzen und Wärmepumpen über 30 kW zeichnet sich eine sehr gute Umsatzentwicklung ab. Ebenfalls steigt die Nachfrage für das ganzheitliche Komfort- und Energie-Managementsytem ‚Smart Living‘, das von der Wärmeerzeugung über die Klimatechnik und die Energiespeicherung bis hin zur intelligenten Steuerung eine aufeinander abgestimmte und hocheffiziente Komplettlösung darstellt“, erklärt Georg Jiri Oborny, Managing Director der Clivet GmbH. Wachstum habe es auch bei Komponenten gegeben, bei denen Clivet das Kältemittel R290 einsetzt. Förderlich sei dabei die erfolgreiche Präsenz des Unternehmens auf den Messen SHK, IFH und Chillventa 2024 gewesen. Oborny: „Unter dem Strich bescherte das Jahr 2024 für Clivet ein zweistelliges Umsatzwachstum. Auch lag der Auftragseingang, der in Deutschland mit 35 Mitarbeitern gehandelt wird, deutlich über dem des Jahres 2023.“

Für das kommende Jahr erwartet Clivet einen Neubeginn des Marktes für Wärmepumpen. Dabei müsse allerdings die energiepolitische Entwicklung in Deutschland mitspielen. Ebenso dürfe sich der Markt für Klimasysteme und Kaltwassersysteme sowie Wärmepumpen über 30 kW weiterhin gut entwickeln.

Die Erwartungen für das kommende Jahr fasste Georg Oborny wie folgt zusammen: „Wir haben weitere strategische Produkte und Systeme mit dem Fokus auf R290 vor der Markteinführung. Darüber hinaus stehen bei uns weiterhin die Personalentwicklung sowie ein Ausbau der Vertriebswege auf der Agenda. Mit einer optimierten Logistik und einer guten Kundeninformation wollen wir das starke Geschäftswachstum fortsetzen.“ Direkt erleben lässt sich die Clivet-Welt im März 2025 bei der ISH.“