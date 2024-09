Grüne Prozessenergie im Neubau

Multi-NRG-Kollektoren in nachhaltigen Industrie- und Gewerbegebäuden

Soblue, Hersteller von Photovoltaik-Thermie-(PVT)-Systemen, hat für die Carrosserie Pfister AG in Herisau, Schweiz nach eigenen Angaben die derzeit modernste, größte und effizienteste PVT-Anlage Europas erstellt und in Betrieb genommen. Auf dem Dach des neuen Unternehmensgebäudes wurden insgesamt 240 Multi-NRG Panels mit insgesamt 105 kW p elektrischer und 324 kW p thermischer Leistung installiert. Zusammen mit Partnern im Bereich Erdsonden und Wärmepumpen versorgt das Energiesystem das Industriegebäude und die Prozessanlagen mit Strom, Wärme und Kühlung komplett fossilfrei.

Neubau der Carrosserie Pfister AG in Herisau mit einer PVT-Anlage (240 Multi-NRG-Kollektoren) auf dem Gebäudedach.

Multifunktionale Energielösungen

Die Multi-NRG-Module nutzen die erneuerbare Sonnenenergie und Umgebungstemperatur zur gleichzeitigen Erzeugung von elektrischem Strom, Wärme und Kühlung. Jedes Panel von 2,1 m2 Fläche erzielt einen maximalen Output von bis zu 440 W p (elektrisch) und 1.350 W p (thermisch). Im Vergleich zu herkömmlichen PV-Kollektoren erreichen die Panel laut Hersteller damit auf gleicher Fläche ein Mehrfaches an Energieertrag. Ihr Gesamtwirkungsgrad, bezogen auf die eingefangene Sonnenenergie, beträgt 81 % im Labor und 55 bis 65 % in der täglichen Praxis. Die Effizienz der Energiegewinnung beruht auf dem direkten Wärmeaustausch, der auch bei schwacher Sonneneinstrahlung, in der Nacht oder bei Regen Energieerträge erzeugen soll.