Generationswechsel bei der Linear GmbH

Die Linear GmbH stellt die Weichen für die Zukunft: Zum 1. Juli 2025 wurde die Führung des Softwareunternehmens im Zuge des Generationswechsels erweitert. Der Gründer und bisherige geschäftsführende Gesellschafter Manfred Waluga zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück. Er bleibt der Linear GmbH weiterhin als Gesellschafter in beratender Funktion verbunden. Die neue Geschäftsführung umfasst fünf Personen: Neben Jürgen Frantzen und Javier Castell-Codesal rücken zusätzlich Gregor Meurers als Geschäftsführer sowie Christian und Stephan Waluga als geschäftsführende Gesellschafter in die Unternehmensleitung auf.

Geschäftsführung der Linear GmbH (v.l.): Christian Waluga, Jürgen Frantzen, Javier Castell-Codesal, Gregor Meurers und Stephan Waluga.

„Ich freue mich sehr darüber, dass meine beiden Söhne zusammen mit anderen langjährigen Linear Mitarbeitern nun die Geschäftsführung der Firma bilden. Ich bin davon überzeugt, dass dieses Führungsteam die Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens Linear kontinuierlich fortschreiben wird. Besser kann ein Generationswechsel kaum ablaufen“, so Manfred Waluga. Mit dieser Entscheidung möchte die Inhaberfamilie ein starkes Zeichen für nachhaltige Entwicklung, unternehmerische Weitsicht und ein engagiertes Team setzen, das mit Leidenschaft an der digitalen Zukunft arbeitet.