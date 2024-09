„GEG 2024 im Bild“, 2. Auflage.

Anwendbar ist das GEG bei der Planung und Errichtung von Neubauten, bei baulichen Änderungen und Anpassungen der technischen Gebäudeausrüstung im Bestand sowie bei Verkäufen, Vermietungen oder Beratungen von Eigentümern und Bauherren. Die Neuauflage richtet sich daher an alle Fachleute, die an diesen Prozessen beteiligt sind: Planer, Bauausführende, Energieberater, Baurechtsbehörden und die Immobilienwirtschaft. Mit Zeichnungen, praxisnahen Beispielen und strukturierten Tabellen erläutern die Autoren die komplexen Anforderungen des GEG und deren praktische Konsequenzen. Alle Änderungen, die 2024 in Kraft traten, sind deutlich hervorgehoben.

Das GEG, das nach der zweiten Novellierung im Jahr 2024 in Kraft trat, fasst die bis 2020 geltenden Vorgaben des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG), der Energieeinsparverordnung (EnEV) und des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (EEWärmeG) zusammen. Die jüngsten Änderungen zielen insbesondere darauf ab, durch neue Vorschriften für Heizungsanlagen den Gebäudebestand in Deutschland bis 2045 klimaneutral zu gestalten.