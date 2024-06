Die Messe Nürnberg kann die Spüllogiken an den aktuellen Bedarf anpassen: So startet die Spülung vor einer Messe, nach jedem Messetag oder bei einer starken Besucherfrequenz auch zwischendurch.

Die Sanitärräume in Halle 12 sind nicht mehr an das Warmwassernetz angeschlossen: Die Warmwasserzirkulation entfällt, was einen positiven Effekt auf die Erwärmung der Deckenbereiche hat.

Die Messe Nürnberg konnte im Jahr 2023 1,3 Mio. Besucher begrüßen.

Die größte Herausforderung bei der Sanitärplanung eines Messegeländes ist die stark schwankende Nutzerfrequenz.

Kaltwasseranschluss mit Vorteilen

Für die Steuerung der Sanitäranlagen in Halle 12 sind alle Hygienespülungen, elektronische Armaturen sowie WC- und Urinalsteuerungen kabelgebunden vernetzt.

Management der Sanitäranlagen

Die Messebetreiber erhalten die volle Kontrolle über die Sanitäranlage zentral über vier Geberit Gateways. Jedes der vier eingesetzten Gateways deckt bis zu 30 Endgeräte ab.

Hohe Variabilität

Über die Bluetooth-Verbindung können die Mitarbeiter der Haustechnik die Daten der einzelnen Spüleinrichtungen jederzeit über die App Geberit Control einsehen.

Wirtschaftliche Vorteile

Die Messe Nürnberg kann die Spüllogiken an den aktuellen Bedarf anpassen: So startet die Spülung vor einer Messe, nach jedem Messetag oder bei einer starken Besucherfrequenz auch zwischendurch.

Erste Daten der neuen Anlage lagen nach der Spielwarenmesse 2024 vor. Die Verantwortlichen der Messe können genau sehen, welches Urinal oder WC wie oft benutzt wurde. Die Daten nutzt die Messe künftig, um die Einkaufsplanung für Verbrauchsmaterialien, wie Seife, WC-Papier und Papierhandtücher, wirtschaftlicher auszurichten.