Gebäudetyp E: Gesundheit und Sicherheit erfordern Gebäudetechnik

Anlässlich der gemeinsamen Eckpunkte des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz und des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen zum so genannten Gebäudetyp E haben die TGA-Repräsentanz Berlin und die sie tragenden Verbände jetzt ihre Positionen an beide Ministerien übermittelt (Die Stellungnahme der Verbände steht nachfolgend zum Download bereit). Darin bekräftigen sie die Notwendigkeit der Gebäudetechnik. Frank Ernst, Geschäftsführer der TGA-Repräsentanz Berlin, sagt dazu:

„Bundesbau- und Bundesjustizministerium haben sich auf Eckpunkte verständigt, um im Vertragsrecht einen so genannten Gebäudetyp E zu ermöglichen, wobei der Buchstabe E für ‚einfach‘ steht. Dieser Gebäudetyp soll dazu beitragen, dass es schneller gelingt, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Die aktuelle Debatte zeigt jedoch, dass mit ‚einfach‘ oft der Verzicht auf wichtige Gebäudetechnik gemeint ist. Das ist aus unserer Sicht der falsche Ansatz. Technische Systeme sind auch in Gebäuden des Typs E zwingend erforderlich, um eine dauerhafte, sichere und gesunde Nutzung zu ermöglichen. Ein Verzicht auf Technik birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Wohlbefinden der Bewohner und kann zudem zu Schäden an der Bausubstanz führen. Der Gebäudetyp E darf nicht zum Sanierungsfall von morgen werden.

Frank Ernst, Geschäftsführer der TGA-Repräsentanz Berlin.

Bild: Kristian Barthen Frank Ernst, Geschäftsführer der TGA-Repräsentanz Berlin. Bild: Kristian Barthen

Innovative planerische Konzepte, die das Bauen tatsächlich vereinfachen und beschleunigen, sind im Interesse aller am Bau von Wohn- und Nichtwohngebäuden Beteiligten. Serielle und modulare Bauweisen eignen sich deutlich besser als der Gebäudetyp E, um Kosten zu senken, Bauzeiten zu verkürzen und gleichzeitig Qualität, Sicherheit und Klimaschutz zu gewährleisten. Sie sind geeignetere und zukunftsweisendere Methoden, um diese Ziele – im Vergleich zu traditionellen Bauverfahren – mit weniger Fachpersonal zu erreichen.“