Gebäudeleittechnik „OPENweb“ von Deos BACnet/SC zertifiziert

Mehr Sicherheit in der Gebäudeautomation



Bild: Deos Bild: Deos Deos GLT „OPENweb“ nach der neuesten BACnet Revision 22 mit BACnet Secure Connect (BACnet/SC) zertifiziert worden. Damit zählt der Gebäudeexperte aus Rheine zu den MSR-Herstellern, die eine BACnet/SC-Gesamtlösung bieten. BACnet/SC ist eine Erweiterung der bestehenden BACnet-Spezifikation und dient der Authentifizierung sowie der verschlüsselten Kommunikation von Geräten in einem Gebäudeautomationsnetzwerk. Das Protokoll schließt hier eine IT-Sicherheitslücke in der Gebäudeautomation und macht den Betrieb von technischen Anlagen noch sicherer. Rund 25 Mio. installierte MSR-/TGA-Geräte und Anlagen kommunizieren derzeit via BACnet. Mit BACnet/SC besitzt dieser herstellerübergreifende Kommunikationsstandard seit Kurzem eine eigene Sicherheitsstruktur und erfüllt damit die Anforderungen der modernen Gebäudedigitalisierung.