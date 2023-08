Ganzheitliche Betrachtung von Videoüberwachungssystemen

Smart vernetze und zukunftsfähige Sicherheitslösungen erfordern eine fachkompetente Planung und ganzheitliche Betrachtung.

Um sicherzustellen, dass die Systeme den individuellen Anforderungen entsprechen und das Sicherheitslevel im gewünschten Maß halten, seien leistungsfähige Überwachungssysteme notwendig, die mit untereinander kompatiblen Lösungen und zentraler Steuerung punkten.

Armin Lahr, Verkaufsleiter Smart Home Security Deutschland bei Comelit.

Die Sicherheitslösungen umfassen darüber hinaus Features, die anhand von künstlicher Intelligenz und moderner Bildverfahren eine hohe Sicherheitsstufe gewährleisten, dabei aber auch den Schutz von Persönlichkeitsrechten an die erste Stelle setzen. „Wir lassen unsere Kameras bestimmte Bereiche des Videobildes maskieren, wenn sie dem öffentlichen Bereich zuzuordnen sind und Personen, die nicht gefilmt werden dürfen, dort zu sehen sein könnten“, erklärt Lahr. In Schulungen weist das Unternehmen seine Installateure zudem deutlich darauf hin, die DSGVO-Bestimmungen an die Benutzer weiterzugeben, da die Beachtung der DSGVO größtenteils in der Verantwortung des Anlagenbetreibers liegt. Lahr hat in einem Interview Einblicke in die Herausforderungen bei der Planung und Installation solcher Systeme gegeben. Das Interview ist auf Youtube zu sehen.