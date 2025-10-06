Fraunhofer IEG: Know-how für die Gebäudewärmewende

Im aktuellen Weiterbildungsprogramm des Fraunhofer IEG geht es u. a. um oberflächennahe Erdwärmenutzung, Gebäudeenergiekonzepte im Bestand und die optimale Einstellung von Heizungsanlagen.

Bild: Clipdealer Im aktuellen Weiterbildungsprogramm des Fraunhofer IEG geht es u. a. um oberflächennahe Erdwärmenutzung, Gebäudeenergiekonzepte im Bestand und die optimale Einstellung von Heizungsanlagen. Bild: Clipdealer

Das aktuellen Fortbildungsprogramm ist für diejenigen interessant, die ihre Wärmeanlangen – seien sie für Heizung oder industrielle Wärmeprozesse gedacht – zukunftsfest und fossilfrei aufstellen wollen. Das Fraunhofer IEG vermittelt notwendiges aktuelles Handlungswissen über Transformationskonzepte, Anlagenoptimierung, Gebäudeenergiekonzepte und Geothermie. Das komplette Programm ist auf der Webseite des Fraunhofer IEG zu finden.

Aus dem Weiterbildungsprogramm

Praxisfortbildung für die oberflächennahe Erdwärmenutzung

Das Potenzial der Geothermie zur nachhaltigen Wärme- und Kälteversorgung – In dieser 2-tägigen Präsenzfortbildung geht es darum, Geothermieprojekte mit Fokus auf Erdwärmesonden zielorientiert umzusetzen. Die Inhalte umfassen Rahmenbedingungen, Projektstrukturierung, Planerleistungen sowie innovative Techniken wie die Schrägbohrtechnik. Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.

20.11.–21.11.2025

12.03.–13.03.2026

02.07.–03.07.2026

Fortbildung: Gebäudeenergiekonzepte im Bestand mit Fokus auf Nichtwohngebäude

Hier steht im Fokus, wie ganzheitliche Gebäudeenergiekonzepte im Bestand erfolgreich umgesetzt werden. Diese 2-tägige Präsenzfortbildung behandelt die Abstimmung von Gebäudehülle, Erzeugung, Verteilung, Nutzung und Teillastverhalten zur Schaffung effizienter Wärme- und Kältekonzepte. Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.

27.11.–28.11.2025

19.03.–20.03.2026

09.07.–10.07.2026

Fortbildung: Heizungsanlagen optimal einstellen mit Fokus auf Wärmepumpen und Effizienz

Optimierung der Einstellung von Heizungsanlagen – praxisnahes Wissen über moderne Systeme wie Wärmepumpen. Diese 2-tägige Präsenzfortbildung vermittelt essenzielle Grundlagen für effizientes Arbeiten und die Vermeidung von Mehrkosten sowie unzufriedenen Nutzern. Weitere Informationen und die Anmeldung finden Sie hier.