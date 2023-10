„Forum Wirtschaft & Wissenschaft“ bei Roth Industries

Welche Chancen bietet Chat GPT für das eigene Unternehmen? Was können digitale Assistenzsysteme? Und warum ist Nachhaltigkeit mehr als reiner Umweltschutz? Diese und viele weitere Fragen wurden beim „Forum Wirtschaft & Wissenschaft“ diskutiert, zu dem die Roth Industries gemeinsam mit dem RKW Hessen eingeladen hatten. Unter der Überschrift „Nachhaltigkeit und KI – Chancen für den Mittelstand“ gab es Denkanstöße aus der unternehmerischen Praxis und der wissenschaftlichen Forschung.

Am Sitz der Roth Industries folgten 130 Gäste den Ausführungen von Roth-CEO Matthias Donges zur Nachhaltigkeit in Produkten, Prozessen und Unternehmenskultur.

Bild: Roth Werke Am Sitz der Roth Industries folgten 130 Gäste den Ausführungen von Roth-CEO Matthias Donges zur Nachhaltigkeit in Produkten, Prozessen und Unternehmenskultur. Bild: Roth Werke

Mit der Firma Roth ist das RKW Hessen seit vielen Jahren verbunden, nicht zuletzt über den CEO der Roth Industries, Matthias Donges, der Vorstandsmitglied in der Landesorganisation ist. Er begrüßte die rund 130 Besucherinnen und Besucher im „Manfred Roth Atrium“, dem Sitz des mittelhessischen Herstellers von Energie- und Sanitärsystemen, und ging in seinem Vortrag auf die verschiedenen Dimensionen der Nachhaltigkeit bei der Unternehmensgruppe ein.

KI und Nachhaltigkeit verknüpfen

Referentinnen und Referenten aus der unternehmerischen Praxis sowie aus wissenschaftlichen Einrichtungen gaben den Gästen der Jahrestagung Einblicke in Zukunftstechnologien und deren möglichen Nutzen im betrieblichen Alltag. So berichtete Laura Radermacher, Birkhoven GmbH, vom schmalen Grat zwischen Nachhaltigkeits-Kommunikation und vermeintlichem „Greenwashing“. Patrick Merke, Leiter der Frankfurter Akademie für neue Arbeitskultur und neue Führung, widmete sich den Chancen, die Chat GPT unter anderem für Leadership bieten kann. Karl-Heinz Förderer von der PSI Technics GmbH aus Winningen stellte digitale Assistenzsysteme wie „Emma“ für Unternehmen vor, während Christian Bulka von der Wianco Ott Robotics GmbH aus Darmstadt unter der Überschrift „KI Konkret“ die Möglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen aufzeigte.

Sascha Gutzeit, Geschäftsführer des RKW Hessen, betonte: „Die geschickte Verknüpfung von KI und Nachhaltigkeit eröffnet gerade kleinen und mittleren Unternehmen Wettbewerbsvorteile – beispielsweise durch KI-gestützte Ressourcenplanung, Energiemanagement oder auch Lieferkettenoptimierung, die zu verbesserter Effizienz und einem reduzierten ökologischen Fußabdruck führen.“