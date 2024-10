Künstliche Intelligenz (KI) in der Planung gewinnt immer mehr an Bedeutung. Das Forum Künstliche Intelligenz in der Planung, eine Kooperationsveranstaltung u. a. des Mittelstand-Digital Zentrums Bau, des Verbandes Beratender Ingenieure e. V. (VBI) und der Ruhr-Universität Bochum benennt am 31. Oktober in Berlin die Chancen und ebenfalls die Herausforderungen beim Einsatz von KI in der Bauwelt. Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie beeinflusst Künstliche Intelligenz die Arbeit in den Architektur- und Planungsbüros, auf unseren Baustellen und für die Bauwirtschaft insgesamt?

„KI wird vieles verändern: Prozesse, Kreativität, Planung, Betrieb. Gerade der Bau und vor allem auch die kleinen Betriebe sind durch Preisdruck und Fachkräftemangel mehr denn je herausgefordert. Im Mittelstand-Digital Zentrum Bau wollen wir die Chancen aus KI für die Unternehmen verständlich und nutzbar gestalten: Mit Infoveranstaltungen, Demonstratoren, Workshops und Praxisprojekten“, sagt Thomas Kirmayr, Leiter des Mittelstand-Digital Zentrum Bau und Geschäftsführer des Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP. Das vollständige Programm und die Anmeldung zum Forum sind auf der Webseite des Mittelstand-Digital Zentrum Bau zu finden.