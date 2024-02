FH Münster bietet erstmals BIM-Masterprogramm an

An der FH Münster startet zum Wintersemester 2024/2025 der berufsbegleitende Masterstudiengang „BIM – Building Information Modeling“. Nach Bekunden der Fachhochschule ist dieser das erste vollwertige und weiterbildende interdisziplinäre Masterprogramm dieser Art in Deutschland. BIM betrifft alle, die an Planung, Bau, Betrieb und Rückbau von Bauwerken beteiligt sind – deshalb soll der Studiengang Fachleuten ermöglichen, sich im Bereich Digitalisierung und innovativer Projektabwicklung mit BIM zu spezialisieren.

Die praxisnahe Ausrichtung des Masterstudiengangs soll es den Studierenden ermöglichen, das erlangte Wissen unmittelbar in ihrem beruflichen Umfeld anwenden zu können.

Bild: FH Münster / Florian Kochinke Die praxisnahe Ausrichtung des Masterstudiengangs soll es den Studierenden ermöglichen, das erlangte Wissen unmittelbar in ihrem beruflichen Umfeld anwenden zu können.

„Tiefgreifendes Verständnis“ zu BIM-Projekten entwickeln

Sie haben den interdisziplinären BIM-Master konzipiert (v. l.): Prof. Ulrich Blum (Fachbereich Architektur), Prof. Dr. Henriette Strotmann (Fachbereich Bauingenieurwesen) und Prof. Dr. Carsten Bäcker (Fachbereich Energie – Gebäude – Umwelt) von der FH Münster.

Bild: FH Münster / Lucie Golde Sie haben den interdisziplinären BIM-Master konzipiert (v. l.): Prof. Ulrich Blum (Fachbereich Architektur), Prof. Dr. Henriette Strotmann (Fachbereich Bauingenieurwesen) und Prof. Dr. Carsten Bäcker (Fachbereich Energie – Gebäude – Umwelt) von der FH Münster.

Die Studierenden sollen lernen, u. a. eine führende Rolle bei der Abwicklung von Bauprojekten übernehmen und das BIM-Management bzw. die BIM-Koordination in ihren Unternehmen umsetzen zu können. Nach Abschluss des Masterstudiengangs sollen sie laut der Hochschule in der Lage sein, mit verschiedenen Schnittstellen und Dateiformaten umzugehen, um disziplinübergreifend und softwareunabhängig mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten – mit dem Ziel, die Effizienz von Prozessen zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu sichern. „Wir sind überzeugt, dass der neue Masterstudiengang an der FH Münster einen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung der BIM-Expertise in Deutschland leisten wird“, sagt Studiengangskoordinatorin Leonie Magnolo zu den langfristigen Zielen des Studiengangs.

Abschluss: Master of Science

Der berufsbegleitende weiterbildende Masterstudiengang hat eine Regelstudienzeit von vier Semestern und endet mit dem Master of Science (M.Sc). Der Studiengang richtet sich an alle, die bereits einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss im Bereich der Baubranche absolviert haben und eine mindestens einjährige einschlägige Berufstätigkeit vorweisen können. Die Vorlesungen finden in der Vorlesungszeit alle 14 Tage an Freitagen und Samstagen in Münster statt, einzelne Themen werden in Selbstlernangeboten von zu Hause erarbeitet. Zudem gibt es zum Start jedes Semesters eine Blockwoche als Präsenzveranstaltung.

Weitere Informationen zum Studiengang finden Interessierte über die Webseite der Fachhochschule. Dort sind auch die Termine der Online-Infoveranstaltungen hinterlegt, bei denen die Verantwortlichen Fragen zum Programm beantworten. Der erste Termin findet am 20. März statt. Die Bewerbungsphase für den Studiengang beginnt im Mai 2024.