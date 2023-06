Feuertrutz 2023 in Nürnberg

Im Messezentrum Nürnberg findet am 21. und 22. Juni 2023 die Feuertrutz statt.

Im Messezentrum Nürnberg findet am 21. und 22. Juni 2023 die Feuertrutz statt. Eine der diesjährigen Programm-Neuheiten ist das Forum Digitalisierung, das auf der FeuerTrutz 2023 Premiere feiert. „Hier geht es um die Praxis: Echte Unternehmen aus dem Bereich Brandschutz teilen ihre konkreten Erfahrungen und Best-Case-Beispiele rund um die Digitalisierung", erklärt Stefan Dittrich, Leiter der ­Feuertrutz bei der NürnbergMesse. Auch neu in diesem Jahr ist die Talk-Runde „Das Rote Sofa", in der Experten direkt im Messegeschehen über vorbeugenden Brandschutz diskutieren.

Bestehen bleibt das Ausstellerfachforum, neu hinzu kommt das „asecos Forum“. Neben den Berichten von Ausstellern über ihre Innovationen und Lösungen gibt es hier diesmal einen Expertenblock mit Brandversuch von asecos. Eines der alljährlichen Highlights bildet laut Stefan Dittrich auch wieder das „Erlebnis Brandschutz“ mit Indoor und Outdoor Live-Vorführungen.

Brandschutzkongress 2023

Parallel zur Feuertrutz findet auch 2023 der Brandschutzkongress, organisiert von Feuertrutz Network, statt. Dazu zählen in ca. 40 Vorträgen in drei parallelen Kongresszügen u. a. die Highlight-Themen Lithium-Ionen-Akkus und andere Energiespeichersysteme, Brandschutz im Bestand, Bauproduktenrecht und Normung, Holzbau sowie BIM und Digitalisierung. Der Kongress kann vor Ort besucht werden – mit Zugang auch zur Messe und dem Rahmenprogramm – oder als Online-Live-Stream genutzt werden.