Holz wird in Deutschland stofflich und energetisch genutzt, die Waldbewirtschaftung ist nachhaltig. Der Energieträger Holz ist GEG-kompatibel. Die Initiative Holzwärme (IH) hat hierzu und zu weiteren Fragen jetzt ein Fact Sheet herausgebracht.

Bild: Depi Holz wird in Deutschland stofflich und energetisch genutzt, die Waldbewirtschaftung ist nachhaltig. Der Energieträger Holz ist GEG-kompatibel. Die Initiative Holzwärme (IH) hat hierzu und zu weiteren Fragen jetzt ein Fact Sheet herausgebracht. Bild: Depi www.holzwaerme.info im Servicebereich verfügbar. Die Initiative Holzwärme wird von acht Verbänden und Institutionen aus dem Bereich der Holzenergie und der Holzwärme getragen und beteiligt sich am energiepolitischen Diskurs über den Beitrag der nachhaltigen und heimischen Ressource Holz und deren Beitrag zum Klimaschutz.

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) wertet die Holzenergie als vollwertige Erfüllungsoption des 65-%-erneuerbare Energien-Ziels. Der durchschnittlich jährliche Holzzuwachs von 122 Mio. m3 belege laut IH eindrucksvoll die vollumfängliche Achtung des Prinzips der Nachhaltigkeit bei der Bewirtschaftung des deutschen Waldes. Bei einem jährlichen Einschlag von ca. 80 Mio. m3 werde dem deutschen Wald weniger entnommen, als zuwächst. Die damit gegebene Nachhaltigkeit erlaube es auch in Zukunft, Holz stofflich auf der einen und thermisch auf der anderen Seite weiter zu verwenden.

Laut Initiative steuert die Holzenergie mit 134 TWh 6 % zum deutschen Endenergieverbrauch bei. Über 80 TWh hiervon dienen der teilweise oder ganzen Wärmeversorgung von Gebäuden. Der Energieträger Holz deckt allein 75 % der erneuerbaren Energien im Gebäude ab. Diese große erneuerbare Energieressource könne sich laut IH in etwa mit dem Anteil der Windkraft zum deutschen erneuerbaren Energiemix messen. Allerdings als speicherbare und gesicherte erneuerbare Energie ohne die bei Wind und Sonne gegebene Volatilität.

Das Fact Sheet „Nachhaltige Forstwirtschaft: Pfeiler der Holzwärme“ gibt es zum Download hier.