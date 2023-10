Endkundenpreise für grünen Wasserstoff langfristig nicht höher als Gaspreise

Die Endkundenpreise für grünen Wasserstoff könnten mittel- und langfristig im Bereich von Erdgas bzw. der heute geltenden Gaspreisbremse von 12 ct/kWh liegen. Verglichen mit den Gesamtkosten – Anschaffung, Kosten für die Gebäudesanierung und Betrieb – liege sowohl bei Einfamilien- als auch bei Mehrfamilienhäusern eine mit Wasserstoff betriebene Gastherme je nach Gebäudetyp und Effizienzklasse auf einem vergleichbaren Niveau wie eine elektrisch betriebene Wärmepumpe. Das geht aus einer Studie hervor, die Frontier Economics, ein Wirtschaftsberatungsunternehmen, im Auftrag des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) erstellt hat. Darin wurden die Gesamtkosten verschiedener Energieträger für Haushalte sowie für exemplarische Wärmeversorgungslösungen miteinander verglichen.

Bild: DVGW Der DVGW bringt eine Studie zum Energieträger Wasserstoff in die Diskussion der zukünftigen Wärmeplanung ein.

Für den Kostenvergleich wurden indikative Endkundenpreise, die auf Gestehungskosten basieren, herangezogen. Neben den Preisen für gasförmige Energieträger vergleicht die DVGW-Studie auch die Gesamtkosten, die auf Haushalte je nach Wärmeversorgungslösung zukommen können. Denn mit Blick auf die Einhaltung der Klimaziele muss, nach Bekunden des DVGW, die Wärmeerzeugung für die Gebäude in Deutschland grundlegend umgestellt werden.

Bandbreiten möglicher Endkundenpreise für die neuen Gase Wasserstoff und Biomethan in der Wärmeversorgung (ct/kWh).

Bild: DVGW Bandbreiten möglicher Endkundenpreise für die neuen Gase Wasserstoff und Biomethan in der Wärmeversorgung (ct/kWh). 2 -Preise, zwischen 9 und 11 ct/kWh. Der Preis für Biomethan läge knapp darüber bei etwa 10 bis 13 ct/kWh, je nach verwendeter Biomasse bei dessen Erzeugung.

Wesentliche Treiber für das Sinken der Wasserstoffpreise seien unter anderem die Degression der Kosten für die Wasserstoffproduktion sowie steigende CO 2 -Preise im Rahmen des Emissionshandels. Im Jahr 2045 könnten die Bezugskosten für Wasserstoff auf rund 11 bis 15 ct/kWh sinken. Zum Vergleich: Auch wenn Erdgas gemäß dem Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes 2045 nicht mehr eingesetzt werden darf, würden die hypothetischen Endkundenpreise, insbesondere aufgrund der zunehmenden CO 2 -Preise, auf 10 bis 12 ct/kWh ansteigen. Investitionen in Wärmeversorgungslösungen werden langfristig getätigt – so sollten nach Aussagen des DVGW auch Kostenentwicklungen über die kommenden Jahrzehnte berücksichtigt werden.