Digitalisierung der Baubranche durch KI und Cloud-Technologien

Folgende Konsortialpartner beteiligten sich an dem Projekt: Hottgenroth Software AG (Verbundkoordinator), A+S Consult, Elevait, eTASK Immobilien Software, Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut (HHI), NT.AG, planen-bauen 4.0, Ruhr-Universität Bochum (Lehrstuhl für Informatik im Bauwesen) und Schüßler-Plan.

Am 11. Juni fand die BIMKIT- Abschlussveranstaltung in Köln im Alten Wartesaal im Hauptbahnhof statt. Nach dreieinhalb Jahren intensiver Forschung wurden die Ergebnisse des Projekts BIMKIT präsentiert. BIMKIT unterstützt die Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung und macht die Schlüsseltechnologien Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Computing auf Basis von Gaia-X anwendbar. Des Weiteren wird die Nutzung von digitalen 3D-Modellen über den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks mittels einer Software beschrieben.

Podiumsdiskussion „Chancen für die Bauwirtschaft durch KI“ (v.r.): Steffen Warmbold (Verband Beratender Ingenieure e. V.), Gabriele Seitz (Bundesarchitektenkammer e. V.), Timo Schroeder (Rehub digitale Planer GmbH) und Lars Klitzke (ZIV/LIV).

COMPUTER SPEZIAL in ihrer ersten Ausgabe 2024 berichtete.

Digitalisierungspotenziale

Die meisten BIM-Anwendungen erfordern als Grundlage ein digitales Bestandsmodell, z. B. für die Optimierung der Instandhaltung, die Erneuerung von Infrastrukturen oder den Rückbau von Gebäuden. Trotz aller Vorteile des digitalen Planens, digitalen Bauens und Betreibens stehen 3D-Modelle, insbesondere zu Bestandsbauten, in den meisten Fällen nicht zur Verfügung. Die bisher fehlende Transformation der Branche merkte auch Hottgenroth CEO Björn Wolff an. In seiner Anfangsrede beschrieb er allerdings die Potenziale von IT und Software, den Bausektor zu digitalisieren und zu beschleunigen.

Auf der BIMKIT-Abschlusssveranstaltung wurden 3 einhalb Jahre Forschung über 160 Teilnehmern vorgestellt.

Das BIMKIT-Portal ist über die Webseite www.bimkit.eu zu finden.