Projektstart von Construct-X

Bild: Hottgenroth Bild: Hottgenroth

U. a. entwickelt Construct-X auf Open-Source-Prinzipien basierte Datenräume, eine Cloud-basierte Open-Source-Referenzarchitektur sowie für den Baubereich relevante Cloud-Edge-Anwendungen. Dazu zählt auch die Entwicklung von Technologien für das Multi-Provider Cloud-Edge-Kontinuum, das eine latenzfreie und sichere Verarbeitung von Daten auf Baustellen ermöglichen wird. Zudem setzen sich Construct-X und Hottgenroth gemeinsam dafür ein, die Bauwirtschaft produktiver, effizienter und transparenter zu gestalten – mit mehr Nachhaltigkeit und besserer Datennutzung. Bauprojekte sollen smarter umgesetzt und Ressourcen gezielter eingesetzt werden.

Construct-X wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie der Europäischen Union und ist Teil der EU-Initiative IPCEI-CIS, Important Project of Common European Interest – Next Generation Cloud Infrastructure and Services. Das Forschungsprojekt ist damit Teil der EU-Strategie zur Stärkung der digitalen Souveränität Europas. Hottgenroth Software konzentriert sich auf die Entwicklung einer Cloud-Edge-basierten Lösung zur Berechnung von Ökobilanzen mit Fokus auf Offline-First-Anwendungen und die Einbindung von Materialdatenpässen. Zudem bringt Hottgenroth seine Erfahrung in der digitalen Gebäudesimulation ein, um das Cloud-Edge-Kontinuum praxisnah weiterzuentwickeln. Ziel ist es, Nachhaltigkeit im Bau durch digitale Tools nachvollziehbar zu berechnen und praktisch umzusetzen – auch ohne durchgehende Internetverbindung.