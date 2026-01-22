DGNB adaptiert REMMS-System zur Nachhaltigkeitsbewertung von Gebäuden und Portfolios für Deutschland

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) arbeitet derzeit an einer Anpassung von REMMS, einem System zur Nachhaltigkeitsbeurteilung von Gebäuden und Portfolios. Ziel ist es, das in der Schweiz entwickelte und etablierte System für die Anwendung in Deutschland zu adaptieren. Unterstützt wird die DGNB dabei vom Institut für Baubetriebslehre der Universität Stuttgart und dem gemeinnützigen Verein REMMS. Für Interessierte besteht die Möglichkeit, sich aktiv an der Adaption zu beteiligen und damit an der Standardisierung der Methodik in Deutschland mitzuwirken.

Dr. Sarina Schmalz, Universität Stuttgart, Dr. Stefan Fahrländer, REMMS, Susanne Eickermann-Riepe FRICS, RICS/ICG Institut, und Johannes Kreißig, DGNB, auf der Expo Real 2025.

Das in der Schweiz etablierte System REMMS (Real Estate Meta-rating and Monitoring on Sustainability) nutzt dort verfügbare und öffentlich zugängliche Daten sowie Selbstauskünfte der Objekteigentümer, um eine erste Nachhaltigkeitsbeurteilung von Gebäuden und Portfolios vorzunehmen. Es ist ganzheitlich ausgelegt und betrachtet verschiedenste Aspekte der Nachhaltigkeit in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales. Neben der zu bewertenden Immobilie werden auch das unmittelbare Umfeld und der Standort berücksichtigt.

Zielgruppe für die Anwendung sind bestandshaltende Unternehmen, Banken und Finanzvermittler, Immobilienvermittler und Wohnungseigentumsverwalter. Wie in der Schweiz soll auch in Deutschland ein Einstiegsangebot geschaffen werden, das einmalig eine kostenfreie Bewertung der eigenen Immobilie nach REMMS ermöglicht.

Anpassung an die Rahmenbedingungen in Deutschland

Ziel ist es, das REMMS-Modell an die in Deutschland öffentlich verfügbaren Daten und Benchmarks unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen anzupassen und automatisiert in eine Beurteilung einfließen zu lassen.

So soll eine niederschwellige und transparente Vergleichbarkeit über alle Immobilientypen und Nutzungsszenarien hinweg ermöglicht werden. Neben dem Status quo eines Objektes werden anhand der verfügbaren Daten auch Umweltrisiken, Handlungsbedarfe und Potenziale aufgezeigt und gegebenenfalls Vorschläge zur Optimierung unterbreitet.

Möglichkeiten zur Beteiligung

Aktuell werden Projektbeteiligte gesucht, die sich sowohl inhaltlich als auch finanziell bei der Anpassung des Tools an den deutschen Markt einbringen. Neben den Möglichkeiten der aktiven Mitgestaltung der Anpassungsschwerpunkte in einem Expertengremium profitieren Projektbeteiligte von einem frühzeitigen Zugang zur Methodik und den Bewertungsergebnissen, der namentlichen Nennung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowie der damit verbundenen Positionierung als Vorreiter für eine transparente und verantwortungsvolle Immobilienbewirtschaftung.

Weitere Informationen zum Projektstatus und zu den Möglichkeiten der Beteiligung gibt es unter diesem Link.