Der Weg zu nachhaltiger, effizienter und sicherer Kältetechnik

Bild: VDE Verlag „CO 2 - R744 als Kältemittel“, 1. Auflage. Bild: VDE Verlag 2 )-Einsatz als Kältemittel in verschiedenen Anlagevarianten. Sicherheitsaspekte sowohl für Menschen als auch für die Anlage werden dargestellt und die kältetechnischen Eigenschaften von CO 2 ausführlich erläutert. Technische Lösungsansätze für Kälteanlagen und Wärmepumpen, mögliche Prozessführungen in R744-Kältemittelkreisläufen und Methoden zur Prozessoptimierung werden vorgestellt und im Detail dargelegt. Des Weiteren sind diverse Anwendungsbeispiele mit Fließbildern abgebildet. Ziel ist es, Anlagenbauer und Betreiber von kälte- und klimatechnischen Anlagen neue Erkenntnisse zum Einsatz von CO 2 als Kältemittel in verschiedenen Anlagevarianten zu vermitteln, um eine nachhaltige, energieeffiziente und saubere Kälte- oder Wärmepumpenanlage zu erhalten, die zukunftssicher viele Jahre betrieben und gewartet werden kann.

In den letzten Jahren hat sich die CO 2 -Kältetechnik laut VDE Verlag signifikant weiterentwickelt und Kohlendioxid gewinnt als umweltfreundliches Kältemittel eine immer größere Bedeutung. Besonders im Kontext der revidierten F-Gase-Verordnung und dem bevorstehenden Verbot vom PFAS produzierten Substanzen sei Kohlendioxid als natürliches Kältemittel eine nachhaltige und energieeffiziente Alternative für die Kälte- und Wärmepumpenbranche.