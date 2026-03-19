dena-Kompetenzzentrum: Serielle Sanierungen besser planen

Serielle Sanierungen erfordern eine präzise Bestandsaufnahme, passgenaue technische Lösungen und eine frühzeitige Integration kreislauffähiger Strategien. Das dena-Kompetenzzentrum Serielles Sanieren hat heute neue praxisorientierte Leitfäden veröffentlicht, die Fachwissen, Entscheidungshilfen und Erfahrungen aus bisherigen Projekten bündeln.

Die Leitfäden richten sich an Architektur- und Fachplanungsbüros, an Energieberatende und Anbieter serieller Lösungen sowie Hersteller von Modulen, Befestigungen und Baumaterialien. Auch Wohnungsunternehmen finden darin Orientierung für die Vorbereitung ihrer Projekte. Ziel ist es, mit praxisnahen Hilfestellungen und Entscheidungshilfen Sicherheit und Orientierung in der Planungsphase zu schaffen.

Der Leitfaden „ Auf einen Blick – Bestandsaufnahme für die serielle Sanierung “ zeigt, worauf es bei der Erhebung von Gebäudedaten ankommt und wie sich daraus eine belastbare Planungsgrundlage entwickeln lässt.

“ zeigt, worauf es bei der Erhebung von Gebäudedaten ankommt und wie sich daraus eine belastbare Planungsgrundlage entwickeln lässt. Der Leitfaden „ Auf einen Blick – Befestigungen in der seriellen Sanierung “ widmet sich den Anforderungen serieller Fassaden- und Modullösungen an die Gebäudehülle.

“ widmet sich den Anforderungen serieller Fassaden- und Modullösungen an die Gebäudehülle. Der „Energiesprong-Empfehlungskatalog – Kreislauffähigkeit in der seriellen Sanierung“ zeigt, wie Nachhaltigkeit systematisch in die Planung integriert werden kann. Er beschreibt die Vorteile kreislauffähiger Prinzipien und gibt Empfehlungen für deren Umsetzung.

Beim seriellen Sanieren handelt es sich um energetische Gebäudesanierungen mit digitalisierten Prozessen und vorgefertigten Elementen. Das reduziert Bauzeiten wie Kosten und verringert die Eingriffe für Mieterinnen und Mieter. Serielles Sanieren ist ein Ansatz, um Bestände effizient klimaneutral zu sanieren. Christian Stolte, Bereichsleitung, sagt: „Um die Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen, muss die Energieeffizienz von Gebäuden deutlich verbessert werden. Serielle Sanierungen sind dabei ein wichtiger Baustein und schaffen zudem Innovationen mit entsprechenden Wertschöpfungspotenzialen. Unsere neuen Leitfäden geben Fachleuten praxisnahe Werkzeuge an die Hand, um Projekte effizient, nachhaltig und risikoarm umzusetzen.“