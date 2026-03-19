Bestandsaufnahme über Befestigungsarten bis zur Kreislauffähigkeit

dena-Kompetenzzentrum: Serielle Sanierungen besser planen

19.03.2026

Serielle Sanierungen erfordern eine präzise Bestandsaufnahme, passgenaue technische Lösungen und eine frühzeitige Integration kreislauffähiger Strategien. Das dena-Kompetenzzentrum Serielles Sanieren hat heute neue praxisorientierte Leitfäden veröffentlicht, die Fachwissen, Entscheidungshilfen und Erfahrungen aus bisherigen Projekten bündeln.

Die Leitfäden richten sich an Architektur- und Fachplanungsbüros, an Energieberatende und Anbieter serieller Lösungen sowie Hersteller von Modulen, Befestigungen und Baumaterialien. Auch Wohnungsunternehmen finden darin Orientierung für die Vorbereitung ihrer Projekte. Ziel ist es, mit praxisnahen Hilfestellungen und Entscheidungshilfen Sicherheit und Orientierung in der Planungsphase zu schaffen.

Beim seriellen Sanieren handelt es sich um energetische Gebäudesanierungen mit digitalisierten Prozessen und vorgefertigten Elementen. Das reduziert Bauzeiten wie Kosten und verringert die Eingriffe für Mieterinnen und Mieter. Serielles Sanieren ist ein Ansatz, um Bestände effizient klimaneutral zu sanieren. Christian Stolte, Bereichsleitung, sagt: „Um die Klimaziele im Gebäudesektor zu erreichen, muss die Energieeffizienz von Gebäuden deutlich verbessert werden. Serielle Sanierungen sind dabei ein wichtiger Baustein und schaffen zudem Innovationen mit entsprechenden Wertschöpfungspotenzialen. Unsere neuen Leitfäden geben Fachleuten praxisnahe Werkzeuge an die Hand, um Projekte effizient, nachhaltig und risikoarm umzusetzen.“

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