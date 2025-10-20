Clage ist neues Fördermitglied des BTGA

Der BTGA – Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. konnte die Clage GmbH als neues Fördermitglied gewinnen. Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in der Hansestadt Lüneburg entwickelt, designt, produziert und vertreibt seit 1951 energiesparende Warmwassergeräte, insbesondere E-Durchlauferhitzer. Heute beschäftigt Clage rund 300 Mitarbeitende. „Wir freuen uns, Fördermitglied des BTGA zu sein und unsere Expertise in der dezentralen Warmwasserversorgung einzubringen“, sagte Alexander Gerdes, Geschäftsführer der Clage GmbH. „Gerade Themen wie Trinkwasserhygiene, Ressourcenschonung und praxistaugliche Gebäudetechnik stehen im Fokus des BTGA – und genau hier leisten Durchlauferhitzer einen wichtigen Beitrag: bedarfsgerecht, effizient und hygienisch.“

BTGA-Vizepräsident Jan Heckmann (l.) und Robert von Ascheraden, Geschäftsführer des ITGA Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, überreichen Lea Sophie Welzel (Referentin für Energie und Politik, Clage GmbH) die Mitgliedsurkunde.

