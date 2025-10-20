Aufnahme im Rahmen des BTGA-Fachbereichs „Sanitärtechnik“

Clage ist neues Fördermitglied des BTGA

20.10.2025

Der BTGA – Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. konnte die Clage GmbH als neues Fördermitglied gewinnen. Das inhabergeführte Unternehmen mit Sitz in der Hansestadt Lüneburg entwickelt, designt, produziert und vertreibt seit 1951 energiesparende Warmwassergeräte, insbesondere E-Durchlauferhitzer. Heute beschäftigt Clage rund 300 Mitarbeitende. „Wir freuen uns, Fördermitglied des BTGA zu sein und unsere Expertise in der dezentralen Warmwasserversorgung einzubringen“, sagte Alexander Gerdes, Geschäftsführer der Clage GmbH. „Gerade Themen wie Trinkwasserhygiene, Ressourcenschonung und praxistaugliche Gebäudetechnik stehen im Fokus des BTGA – und genau hier leisten Durchlauferhitzer einen wichtigen Beitrag: bedarfsgerecht, effizient und hygienisch.“

BTGA-Vizepräsident Jan Heckmann (l.) und Robert von Ascheraden, Geschäftsführer des ITGA Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, überreichen Lea Sophie Welzel (Referentin für Energie und Politik, Clage GmbH) die Mitgliedsurkunde.
Bild: ST / BTGA e.V.

Im Rahmen der Sitzung des BTGA-Fachbereichs „Sanitärtechnik“ Ende September 2025 wurde die Clage GmbH nun offiziell in den Verband aufgenommen. Die Veranstaltung fand in der Geschäftsstelle des Industrieverbands Technische Gebäudeausrüstung und Umwelttechnik Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland e. V. statt. BTGA-Vizepräsident Jan Heckmann überreichte gemeinsam mit Robert von Ascheraden, Geschäftsführer des Landesverbands, die Mitgliedsurkunde an Lea Sophie Welzel, Referentin für Energie und Politik bei Clage. „Wir heißen die Clage GmbH herzlich willkommen und schätzen das Fachwissen, das das Unternehmen in die BTGA-Organisation einbringt“, sagte Jan Heckmann.

