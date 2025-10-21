Plattform für berufliche Weiterbildung, persönlicher Entwicklung und Networking

Präsenzseminar „Gemeinsam stark: Frauen in der Baubranche“

21.10.2025

„Gemeinsam stark: Frauen in der Baubranche“ – Unter diesem Motto hat Gira eine Plattform ins Leben gerufen, die explizit Frauen fachliche, strukturelle und persönliche Chancen zur Weiterentwicklung eröffnet, kombiniert mit der Möglichkeit zum Networking.
Bild: Gira

Das Bild der Elektrotechnik wandelt sich, immer mehr Frauen prägen die Branche: In Fachbetrieben, in der Planung, auf der Baustelle und auch bei Herstellern wie Gira in Radevormwald sind sie unverzichtbar. Um diesen Wandel sichtbar zu machen und Frauen in der Baubranche zu stärken, startet Gira eine Plattform, die berufliche Weiterbildung mit persönlicher Entwicklung und Networking kombiniert – ein starkes Netzwerk von Frauen, mit Frauen, für Frauen.

Am 10. Und 11. November findet bei Gira in Radevormwald das erste zweitägige Präsenzseminar statt. Eingeladen sind Elektrikerinnen, Systemintegratorinnen, Planerinnen und Architektinnen. Ziel ist es, Frauen in der Baubrache zu vernetzen, ihnen praxisnahes Wissen zu vermitteln und neue Impulse für ihre berufliche Laufbahn zu geben. Denn Frauen sind im Handwerk unverzichtbar – sie überzeugen mit handwerklichem Können, Fachwissen und Engagement. Das Seminar umfasst kreative Workshops, Fachvorträge und motiviert zu Teamwork sowie zur individuellen Weiterentwicklung. Ein besonderes Highlight ist die Abendveranstaltung am Montag ab 18 Uhr. Sie startet mit einem Überraschungsevent und bietet den Teilnehmerinnen die Möglichkeit, persönliche Kontakte zu knüpfen und das eigene Netzwerk zu erweitern.

Die Anmeldung ist auf der Webseite des Veranstalters zu finden.

