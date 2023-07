Der Fokus der Conference lag an den drei Veranstaltungstagen auf verschiedenen Kommunikationselementen. So standen für die Teilnehmer klassische Vorträge, Diskussionsrunden, interaktive Sessions, Think Tanks oder Barcamps zur Auswahl.

Bausoftware und Digitalisierung im Bauwesen haben in den vergangenen Jahren massiv an Bedeutung gewonnen. Um das hohe Tempo der Entwicklung abbilden zu können, fand von 4. bis 6. Juli 2023 auf dem Münchner Messegelände erstmals das Veranstaltungsformat digitalBAU conference & networking mit 2.000 Teilnehmern statt. Dieses fördert als zusätzliches Angebot zur BAU und digitalBAU die Möglichkeit zum persönlichen Dialog und zur Netzwerkerweiterung. Neben einer begleitenden Ausstellung mit über 90 Ausstellern standen in erster Linie interaktive Sessions wie Panel Discussions, Think Tanks oder Barcamps im Mittelpunkt.

Messe-Geschäftsführer Dr. Reinhard Pfeiffer äußert sich nach der Premiere zufrieden: „Nur wenige Monate nach dem erfolgreichen BAU Comeback hat sich die Baubranche erneut in München getroffen. Das große Interesse an den Themen Bausoftware und Digitalisierung zeigt, wie wichtig ein regelmäßiger Austausch ist. Mit den Messen BAU, digitalBAU und dem neuen Format conference & networking bieten wir Herstellern und Anwendern den optimalen Mix, um bei Entwicklungen und Trends am Ball zu bleiben.“

Der Fokus der Conference lag an den drei Veranstaltungstagen auf verschiedenen Kommunikationselementen. So standen für die Teilnehmer klassische Vorträge, Diskussionsrunden, interaktive Sessions, Think Tanks oder Barcamps zur Auswahl. „Konferenzen brauchen ein neues Setting. Wissenstransfer muss über das Silodenken hinaus praktiziert werden. Eine globale Bauwende braucht digitale Technologien. All das konnten wir auf der digitalBAU conference & networking 2023 in München wunderbar erleben”, fasst Prof. Christiane Fath, Organisatorin des Konferenzprogramms zusammen.

200 Speaker beteiligten sich am Rahmenprogramm und stellten Lösungsansätze und Visionen der digitalen Zukunft im Bauwesen vor. Ergänzend hierzu hatten Besucher im Innovation Parcours die Möglichkeit, Technologien wie 3D-Scan, Robotikanwendungen oder Augmented Reality live zu erleben. Start-ups konnten darüber hinaus das DigitalLAB nutzen, um ihre Produkte zu präsentieren und gleichzeitig mit Key Player in Kontakt zu treten.

Welche Bedeutung die digitalBAU für die Branche besitzt, betont Prof. Dr.-Ing. Joaquin Diaz, Vorstandsvorsitzender Bundesverband Bausoftware (BVBS): „Das Wissen um die Digitalisierung wird für alle Unternehmen und Institutionen ein wichtiger Bestandteil ihres zukünftigen Erfolges sein. Die digitalBAU conference & networking hilft genau dabei, dieses Wissen fundiert auf- und auszubauen.”

Dietmar Bernert, Vice President Hexagon Geosystems sowie Vorstandsmitglied BVBS und Mitglied des BAU Kuratoriums, stellt ebenfalls ein gutes Zeugnis aus: „Das neue Veranstaltungsformat hat im Vorfeld für viele Diskussionen gesorgt, vor allem wegen der terminlichen Nähe zur BAU und am Beginn der Sommerferienzeit. Durch die konstruktive Zusammenarbeit der Messe München und des BVBS ist es gelungen, ein Veranstaltungskonzept zu realisieren, das breiten Zuspruch aus der Anwenderbasis und der Software Industrie erhielt. Die ausgezeichneten Inhalte des Konferenzprogrammes unterstrichen den Nutzen für die gesamte Baubranche.”

Eine begleitende Ausstellung rundete das neue Format der digitalBAU conference & networking ab. Zu den Unternehmen, die sich in München präsentierten, zählten u. a. Bechmann, doka, BRZ, FARO sowie NFG, PERI und RIB. Björn Wolff, Vorstand Hottgenroth Software, zieht eine positive Bilanz: „Wir sehen in der digitalBAU conference & networking eine hervorragende Plattform, um den Austausch zwischen der Bau- und IT-Industrie, Interessensverbänden und den direkt betroffenen Architekten, Planern und Handwerkern zu fördern.”

Die nächste Ausgabe der digitalBAU findet von 20. bis 22. Februar 2024 in Köln statt.