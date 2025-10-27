BVKW und Initiative Wärmewende-Allianz stellen sich vor

Auf seiner Pressekonferenz am 13. Oktober 2025 in Berlin wurden der Bundesverband Kalte Wärmenetze e.V. (BVKW) und die Initiative der Wärmewende-Allianz offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Der BVKW ist ein 2024 gegründeter, gemeinnütziger Verein, der sich bundesweit als zentrales Kompetenzzentrum für kalte Wärmenetze versteht. Als übergeordnete Dachorganisation bündelt der BVKW existierende Akteure und Angebote, schafft einheitliche Strukturen und koordiniert Aktivitäten in diesem Bereich. Er vernetzt Kommunen, Energieversorger, Genossenschaften, Unternehmen und Forschungseinrichtungen und bündelt deren Expertise. Durch die Aufbereitung von Fachwissen in praxisnahen Formaten stellt der BVKW Entscheidungs- und Umsetzungsträgern – von kommunalen Verwaltungen über Stadtwerke bis hin zu Wohnungsbaugesellschaften – gezielt Unterstützung bereit.

