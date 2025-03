Verbände-Allianz fordert Beibehaltung der Heizungsförderung

Zusammen mit dem Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH), dem Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), dem Zentralinnungsverband des Schornsteinfegerhandwerks (ZIV) und dem Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV) appelliert der Bundesverband Wärmepumpe e.V. (BWP) in einem gemeinsamen Schreiben an CDU, CSU und SPD die BEG-Heizungsförderung in der kommenden Legislatur ohne Einschnitte fortzuführen.

Die Verbände-Allianz spricht sich u. a. für die Beibehaltung der aktuellen BEG (EM)-Förderkonditionen aus.

Die Verbände fordern deshalb, die bestehenden Fördermodalitäten und die Mittelausstattung der BEG-EM in der jetzigen Form beizubehalten. In jedem Fall müsse eine weitere Verunsicherung der Marktteilnehmer vermieden werden. Die Einigung von CDU, CSU, SPD und Grünen, dass aus dem Sondervermögen Zuschüsse in den KTF fließen sollten, sei ein wichtiges Zeichen, dass auch die neue Koalition bei der Energiewende am Wärmemarkt nicht nachlassen werde. Das Positionspaper kann nachfolgend heruntergeladen werden.