BIM NEXT Forum 202519.09.2025
Das BIM NEXT Forum 2025 findet am 19. November an die Technische Hochschule Köln statt.
Bild: TH Köln
Agenda
17:30 - 18:00 Uhr: Eintreffen der Gäste
18:00 - 18:05 Uhr: Begrüßung durch die TH Köln und buildingSMART – Prof. Dr. Niels Bartels (TH Köln) & Christian Richert (buildingSMART Regionalgruppe Rheinland)
18:05 - 18:15 Uhr: Begrüßung durch das Präsidium und Dekanat – Prof. Dr. Gerd Sadowski (TH Köln) & Prof. Dr. Markus Nöldgen (TH Köln)
18:15 - 19:00 Uhr: Keynote „Sapere aude - Ein kritischer Blick auf das digitale Bauen“ mit anschließender Diskussion – Petra Rinnenburger (Gebäudewirtschaft der Stadt Köln)
19:00 - 19:20 Uhr: „BIM NEXT FORUM Student Award“ 2025
19:20 - 20:20 Uhr: Marktplatz
- „Digitalisierung als Fundament, Nachhaltigkeit als Antrieb, Industrialisierung als Ziel - TGA muss Strukturgeber sein“ – Isabel Hammerschmidt & Philipp Schlüter (Viega)
- „Von Beta zu Mehrwert - BIM als Türöffner“ – Shervin Rahnama (ICOM RWTH Aachen)
- „Digitaler Baugrundzwilling – Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt DARTS“ – Timotheus Knödler (Socotec) & Inga Szombathy (TH Köln)
- „Statik in Null Stunden – Automatisierung der Planung durch Software, KI und Standards“ – Maximilian Franz (Timberleicht)
ab 20:20 Uhr: Networking mit Imbiss