30 Jahre BIM Beta-Version

BIM NEXT Forum 2025

19.09.2025

Das BIM NEXT Forum 2025 findet am 19. November an die Technische Hochschule Köln statt.
Bild: TH Köln

Bild: TH Köln
Die buildingSMART-Regionalgruppe Rheinland lädt auch in diesem Jahr alle Interessierten herzlich zur Teilnahme am BIM NEXT Forum „BIM: 30 Jahre Beta-Version“ am 19. November 2025 ab 17:30 Uhr an die Technische Hochschule Köln ein. Im Mittelpunkt stehen wieder spannende Vorträge zum Thema BIM. Außerdem wird der „BIM NEXT FORUM Student Award“ 2025 verliehen. Bei Fragen zu den Aktivitäten der Gruppe stehen die Regionalgruppenmitglieder vor Ort zur Verfügung. Die Veranstaltung ist kostenfrei, aber eine Anmeldung erforderlich – diese ist über die Webseite des Veranstalters möglich.

Agenda

17:30 - 18:00 Uhr: Eintreffen der Gäste

18:00 - 18:05 Uhr: Begrüßung durch die TH Köln und buildingSMART – Prof. Dr. Niels Bartels (TH Köln) & Christian Richert (buildingSMART Regionalgruppe Rheinland)

18:05 - 18:15 Uhr: Begrüßung durch das Präsidium und Dekanat – Prof. Dr. Gerd Sadowski (TH Köln) & Prof. Dr. Markus Nöldgen (TH Köln)

18:15 - 19:00 Uhr: Keynote „Sapere aude - Ein kritischer Blick auf das digitale Bauen“ mit anschließender Diskussion – Petra Rinnenburger (Gebäudewirtschaft der Stadt Köln)

19:00 - 19:20 Uhr: „BIM NEXT FORUM Student Award“ 2025

19:20 - 20:20 Uhr: Marktplatz

  • „Digitalisierung als Fundament, Nachhaltigkeit als Antrieb, Industrialisierung als Ziel - TGA muss Strukturgeber sein“ – Isabel Hammerschmidt & Philipp Schlüter (Viega)
  • „Von Beta zu Mehrwert - BIM als Türöffner“ – Shervin Rahnama (ICOM RWTH Aachen)
  • „Digitaler Baugrundzwilling – Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt DARTS“ – Timotheus Knödler (Socotec) & Inga Szombathy (TH Köln)
  • „Statik in Null Stunden – Automatisierung der Planung durch Software, KI und Standards“ – Maximilian Franz (Timberleicht)

ab 20:20 Uhr: Networking mit Imbiss

