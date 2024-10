BIM NEXT Forum 2024

Die Technische Hochschule Köln und die buildingSMART Regionalgruppe Rheinland laden auch dieses Jahr zum BIM NEXT Forum in den Karl-Schüssler-Saal an der TH Köln, Campus Deutz ein. Das BIM NEXT Forum bietet eine Plattform für den fachlichen Austausch der kommenden Entwicklungsschritte des Building Information Modeling (BIM). Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 20. November 2024 ab 17:30 Uhr statt und bietet spannende Vorträge rund um das Thema "Wie passen wir uns an das Planen, Bauen und Betreiben von Morgen an?". Neben zwei Keynote-Vorträgen warten verschiedene Marktstände auf die Teilnehmer, an denen in Kurzvorträgen mit anschließenden Diskussionen unterschiedliche Aspekte des digitalen Planens, Bauens und Betreibens vorgestellt werden.

Auf diversen Marktständen werden Kurzvorträge mit anschließenden Diskussionen zu unterschiedlichen Aspekten des digitalen Planens, Bauens und Betreibens vorgestellt.

Bild: TH Köln Auf diversen Marktständen werden Kurzvorträge mit anschließenden Diskussionen zu unterschiedlichen Aspekten des digitalen Planens, Bauens und Betreibens vorgestellt. Bild: TH Köln Webseite von buildingSMART zu finden.

Agenda

17:30 Uhr: Einlass

18:00 Uhr: Begrüßung durch die Technische Hochschule Köln Prof. Dr. Niels Bartels (TH Köln) und buildingSMART Christian Richert (buildingSMART-Regionalgruppe Rheinland) und Jörg Ziolkowski (Vorstand bei buildingSMART Deutschland)

18:05 Uhr: Grußworte des Präsidiums der Technischen Hochschule Köln Prof. Dr. Klaus Becker (Vizepräsident für Forschung und Wissenstransfer) und dem Dekan der Fakultät für Bauingenieurwesen und Umwelttechnik Prof. Dr. Markus Nöldgen (TH Köln)

18:15 Uhr: „Digitalisierung im Bauwesen: Wie intelligentes Informationsmanagement den BIM-Prozess optimiert“ – Prof. Dr. Reinhard Wimmer (Hochschule Karlsruhe)

18:45 Uhr: „Innovative, digitale Lösungen im Facility Management am Beispiel von Megaprojekten“ – Berhan Tongay (Präsidiumsmitglied des RealFM e.V. und AK BIM / Digitale Lösungen im FM)

19:15 Uhr: „BIM NEXT FORUM Student Award“ 2024

19:35 Uhr: Marktplatz

„Die Sprache der Baustelle – Wenn BIM und Lean durch KI baustellentauglich werden“ – Nicolaus Holzach (specter automation)

„Wichtigkeit der Einbindung des BIM-Bauplanungsprozesses in den Bauausführungsprozess“ – Emma Franke, Michael Fey und Dimitris Papantonakis (Bauwens Construction GmbH & Co. KG)

„BIM trifft Ellie: Smarte Ticketdaten für den Digital Twin“ – Kira Rosenmeyer (WISAG Facility Service Holding SE)

„TGA mit einem Schuss Adrenalin. Wir schaffen Effizienz“ – Bernhard Pfeifer, Ivan Berlizev (ZWP Ingenieur-AG)

„Komplexe Projekte mit GIS und BIM abbilden“ – Prof. Ralf Engels (TH Köln) und Ralf Ostermann (Fischer Teamplay)

ab 20:50 Uhr: Networking mit Imbiss und Ausklang