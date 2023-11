„BIM NEXT Forum“ findet am 22. November statt

Die buildingSMART-Regionalgruppe Rheinland veranstaltet in diesem Jahr erneut das „BIM NEXT Forum“ und lädt alle Interessierten zu der Veranstaltung an der Technischen Hochschule Köln ein. Im Mittelpunkt stehen diverse Vorträge zum Thema BIM und Künstlicher Intelligenz (KI). So wird das Potential von KI im Bauwesen mittels praktischer Anwendungsmöglichkeiten aufgezeigt. Ebenso wird die Zukunft des Bauens durch BIM-Software besprochen. Das sind zwei von insgesamt acht Vorträgen, die die Teilnehmer erwarten können. Des Weiteren wird der „BIM NEXT Forum“-Student-Award 2023 verliehen. Zum Abschluss gibt es die Möglichkeit, sich zu vernetzen und fachlich auszutauschen.

Webseite der buildingSMART-Regionalgruppe Rheinland. Die Teilnahme ist kostenfrei, allerdings ist eine Anmeldung zur Veranstaltung erforderlich. Diese ist ebenfalls über die Webseite des Veranstalters zu tätigen.