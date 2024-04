BIM in fast jedem zweiten europäischen Architekturbüro

Bei der ersten Barometerbefragung unter Europas Architekturbüros im Jahr 2009 im Rahmen des USP Architektenbarometers lag der Anteil der BIM-Nutzer noch bei 10 %. Zwar ist das Wachstum bei der BIM-Adaption nach wie vor gemäßigt, jedoch hat BIM mittlerweile bereits eine knappe Hälfte der europäischen Architekturbüros erreicht. Bei der jüngsten telefonischen Marktbefragung unter 941 europäischen Architekturbüros Ende des vierten Quartals 2023 waren es bereits 45 % an BIM-Nutzern. Bereits 2025 könnten es 56 % und 2027 59 % sein – so die Erwartungen der Architekturprofis für die zukünftige BIM-Durchdringung.

Bild: BauInfoConsult

Dennoch zeigt sich BIM im schwierigen Marktumfeld als fest etablierte Planungs- und Baumethode: In Deutschland liegt die Nutzerrate bei einem Drittel. Abgesehen von den Niederlanden (mit einer BIM-Nutzung von drei Vierteln der Architekturfirmen), steigt auch in größeren Märkten wie dem Vereinigten Königreich sowie zunehmend in Frankreich die BIM-Nutzung.