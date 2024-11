Bau eines großen Batteriespeicherprojekts in Niedersachsen

Aquila Clean Energy EMEA, Entwickler für grüne Energie und unabhängiger Stromerzeuger, hat mit dem Bau eines neuen Batteriespeicherprojekts begonnen. Die Anlage in Wetzen, Niedersachsen, wird mit einer Kapazität von 56 MW / 112 MWh die Energiespeicherlandschaft in Deutschland weiter ergänzen. Die Anlage ist Teil eines größeren Portfolios des Unternehmens, das die Entwicklung von 14 Batteriespeicherprojekten mit einer Gesamtspeicherkapazität von über 900 MW in Deutschland vorsieht. Wetzen liegt in einer Region, die günstige Voraussetzungen für den Einsatz Erneuerbarer Energien bietet. Die neue Anlage soll dazu beitragen, die Stabilität des Stromnetzes zu gewährleisten und die Integration Erneuerbarer Energien zu unterstützen.

Konzentriert wird sich auf Zwei-Stunden-Batteriespeicher, die für die Optimierung an Großhandelsmärkten und für die Erbringung von Regelenergie ausgelegt sind.

Bild: Aquila Clean Energy Konzentriert wird sich auf Zwei-Stunden-Batteriespeicher, die für die Optimierung an Großhandelsmärkten und für die Erbringung von Regelenergie ausgelegt sind. Bild: Aquila Clean Energy

Das Projekt in Wetzen ist die zweite sich im Bau befindende BESS-Anlage von Aquila Clean Energy EMEA auf dem deutschen Markt, für die das Unternehmen die komplette Beschaffung und die Leitung der Bauphase übernommen hat. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2026 vorgesehen. Die Bundesnetzagentur prognostiziert für Deutschland eine signifikante Zunahme der Kapazität großer Batteriespeicher von derzeit 1 GW auf 24 GW bis 2037, was laut Aquila Clean Energy den hohen Bedarf an Speicherprojekten unterstreicht.