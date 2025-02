Ab April 2025 können im VdS-Bildungszentrum Lehrgänge zu Sprinkleranlagen nach allen wesentlichen Regelwerken besucht werden gemäß den Richtlinien von VdS, von NPFA und, jetzt neu, von FM: In Kooperation mit FM bietet VdS die beiden aufeinander aufbauenden, jeweils zweitägigen Lehrgänge „Sprinkleranlagen nach FM – Teil 1: Auslegung von Sprinkleranlagen“ und „Sprinkleranlagen nach FM – Teil 2: Installation von Sprinkleranlagen“ an. Beide Lehrgänge finden in Köln statt, Teil 1 zum ersten Mal am 23. und 24. April 2025, Teil 2 am 27. und 28. Mai 2025. Technisches Grundwissen über die generellen Anforderungen an die Installation von Sprinkleranlagen wird für die Teilnahme vorausgesetzt.

Ab Ende April 2025 bietet das VdS-Bildungszentrum fundierte Lehrgänge zur Auslegung und Installation von Sprinkleranlagen nach FM Standards an.

Bild: VdS Ab Ende April 2025 bietet das VdS-Bildungszentrum fundierte Lehrgänge zur Auslegung und Installation von Sprinkleranlagen nach FM Standards an. Bild: VdS

Die neuen Lehrgänge finden in Kooperation mit FM statt. Dabei kommen u. a. die Inhalte der VdS 2132 „VdS-Richtlinien für die Anerkennung von Errichterfirmen für Feuerlöschanlagen“ zur Anwendung, deren aktuelle Fassung vom November 2024 neben der VdS-Anerkennung auch die Möglichkeit einer Zusatzqualifikation für Anlagen nach FM Standards beinhaltet. Hintergrund: Immer mehr Errichterunternehmen installieren Anlagen nach verschiedenen Standards, sodass das Interesse an einer Zusatzqualifikation laut VdS steigt.