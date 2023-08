Aachener Tag der Luftqualität

Bild: Heinz Trox-Stiftung Bild: Heinz Trox-Stiftung Heinz Trox-Stiftung Bildungsgebäude und deren Innenraumqualität in den Fokus. Forschende, Praktikerinnen und Praktiker, Verantwortliche und Betroffene berichten zu Erkenntnissen der vergangenen Jahre und Handlungsoptionen. Dabei werden z. B. folgende Fragen diskutiert:

Was haben wir zum Thema Innenraumqualität dazugelernt?

Wie stellt sich der Lernort Schule in Bezug auf gesundheitliche, psychologische und gesellschaftliche Auswirkungen und die Effektivität von Maßnahmen dar?

Wie können Bildungsträger trotz Energiekrise Lernräume nachhaltig planen und bewirtschaften?

Unter anderem haben bisher folgende Expertinnen und Experten zugesagt:

Juliane Pougin (Psychologische Leitung Krisenchat NRW),

Christiane Gotte (Vorsitzende des Bundeselternrates),

Dr. Thomas Voshaar (Chefarzt a. D. der Klinik für Lungen- und Bronchialheilkunde, Bethanien Krankenhaus Moers) und

Prof. Pawel Wargocki vom Institut für Umwelt- und Ressourcentechnik der renommierten Technischen Universität Dänemark.

Zwischen den Kurzvorträgen der Referenten gibt es Zeit zum Netzwerken (Eat & Meet), zu Diskussion und Austausch.

Der „Tag der Luftqualität“ findet am Donnerstag, 14. September 2023, von 10 Uhr bis 17 Uhr in Aachen statt. Das Detailprogramm und die Anmeldeinformationen folgen in Kürze auf der Webseite der Stiftung.