10. Hekatron Partnerforum: Mit KI dem Fachkräftemangel begegnen

Zum zehnten Jubiläum fand das Hekatron Partnerforum in einem weiterentwickelten Format statt. Welche Chancen bieten Digitalisierung und Künstliche Intelligenz für die Branche, insbesondere vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Vorträge und des Erfahrungsaustausches am 16. Mai 2025. Rund 100 Teilnehmende, vornehmlich aus dem Kreis der Facherrichter, fanden den Weg nach Nauen (Havelland), um sich fernab des Tagesgeschäftes mit grundlegenden Fragestellungen zu beschäftigen. Hekatron Brandschutz gab zudem Einblicke in das neue strategische Geschäftsfeld Digitale Applikationen und Dienstleistungen.

Bild: Hekatron Rund 100 Teilnehmende kamen zur 10. Ausgabe des Hekatron Partnerforums zusammen. Bild: Hekatron

Neue Normalität der Arbeitswelt

Prof. Dr. Jutta Rump, Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen (IBE), beschrieb vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung die neue Normalität der Arbeitswelt – und die Herausforderungen und Handlungsfelder, die sich damit für Unternehmen ergeben. „Zahlen und Daten sind das Fundament, auf dem wir die Veränderungen in der Arbeitswelt sichtbar machen und greifbar erklären können“, machte die renommierte Expertin deutlich. „Der Wettbewerb um Talente und die Integration von KI als Substitution sind keine Zukunftsfrage mehr, sondern bereits heute Realität.“

KI-Anwendungen können in der Arbeitspraxis Prozesse verändern, beschleunigen und verbessern. Das machten Christoph Krause, Blogger und Experte für die Digitalisierung im Handwerk, sowie Jack-Leonard Bolz-Mendel, Business Developer bei Hekatron Brandschutz, in ihren kurzweiligen Vorträgen deutlich. Das Ziel lautet, angesichts des Fachkräftemangels die Kompetenz der Mitarbeitenden noch zielgerichteter zu nutzen und durch digitale Lösungen zu unterstützen.

Digitale Applikationen und Dienstleistungen

Wie sich Hekatron Brandschutz in dieser Frage strategisch aufstellt, war das Thema eines Pressegesprächs im Rahmen des Partnerforums. Das Unternehmen gab Einblicke in das neue strategische Geschäftsfeld Digitale Applikationen und Dienstleistungen (DAD). Als viertes Standbein ergänzt es die bisherigen drei, produktorientierten Geschäftsfelder – und ist im Sinne einer ganzheitlichen Lösungsorientierung eng mit ihnen verknüpft. Zu den bisherigen Säulen zählen Brandmeldesysteme, Rauchwarnmelder und Feststellanlagen.

Der neue Bereich verbindet digitale Applikationen mit Tools und Dienstleistungen für Brandschutzbeauftragte, die es ermöglichen, Fachpersonal zielgerichteter einzuplanen, unnötige Wege zu vermeiden und die Arbeitsabläufe nicht nur komfortabler, sondern effizienter und kapazitätsschonender zu gestalten. „Das neue Geschäftsfeld DAD nimmt produktverbindende und übergreifende Lösungen, bestehend aus Digitalen Applikationen und Dienstleistungen, in den Fokus. In diesem Bereich erwarten wir in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum“, sagte Petra Riesterer und verwies bspw. auf die neue Generation des Brandmeldesystems das sich durch eine nochmals engere Verknüpfung analoger und digitaler Bestandteile auszeichnen wird. Die Steigerung der Konnektivität stellt die Grundlage für aktuelle und zukünftige digitale Dienstleistungen dar.

Matthias Schmölders, Leiter des strategischen Geschäftsfeldes DAD, informierte über den aktuellen Stand der Entwicklung – unter anderem mit Blick auf innovative digitale Dienstleistungen: Neben „HPlus Remote“, dem Fernzugriff auf Brandmeldeanlagen, wird es in Zukunft „HPlus Status“ ermöglichen, vollautomatisiert normierte Störungen und Alarme von Gefahrenmeldeanlagen zu übermitteln. Damit wird sich die Zahl der online angebundenen Gebäude in den kommenden Jahren signifikant erhöhen. Bereits auf der FeuerTrutz am 25. und 26. Juni 2025 in Nürnberg kann die Brandschutz-Fachwelt weitere Einblicke erhalten.