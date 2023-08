ZVEH wird Mitglied im KNX Deutschland e. V.

Bild: ZVEH / KNX Deutschland Bild: ZVEH / KNX Deutschland KNX Deutschland e. V. konnte die deutsche KNX-Organisation ein neues Mitglied begrüßen: den Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH). Der Beitritt der e-handwerklichen Bundesorganisation ist Ausdruck der Partnerschaft zwischen dem Elektrohandwerk und der deutschen KNX-Organisation und unterstreicht die Bedeutung des KNX Deutschland als Dialogplattform für alle am Bauprozess und Betrieb von Gebäuden beteiligten Akteure. „Gemeinsam wollen wir die Digitalisierung des Gebäudesektors als Voraussetzung für die Energie- und Verkehrswende voranbringen,“ erklärt Hans-Joachim Langels (Siemens), Vorstandsvorsitzender des KNX Deutschland: „Den Elektrohandwerken kommt hierbei eine ganz besondere Rolle zu.“

Auch Andreas Dörflinger, ZVEH-Bundesbeauftragter für Digitalisierung, ist überzeugt, dass die Partnerschaft ein wichtiger Schritt ist, um Kräfte und Know-how zu bündeln: „Von der Erstberatung in kurzer Zeit zum fertigen KNX-Projekt – und das zu 100 Prozent digital. So wird die Zukunft aussehen. ZVEH bringt in den KNX Deutschland seine Erfahrung ein, medienbruchfreie Schnittstellen zwischen unterschiedlichen Softwarewerkzeugen zu schaffen. Denn gemeinsam versuchen wir, Antworten auf die digitalen Herausforderungen der Zukunft zu finden.“

Gemeinsam wollen die Organisationen an der Gestaltung der technischen Gebäudeinfrastruktur der Zukunft auf Basis des KNX-Systems arbeiten. Ein erstes gemeinsames Projekt ist die „KNX Energy Summit 2023“, die am 8. und 9. November 2023 in Hirschaid bei Bamberg stattfindet. KNX Deutschland unterstützt zudem das beliebte „E-Haus“ des ZVEH – dieses ist regelmäßig auf der Weltleitmesse Light + Building sowie auf den Regionalmessen zu sehen – und stellt sein Know-how für die regelmäßige Aktualisierung des richtungsweisenden Modellhauses für intelligent vernetzte Gebäudetechnik zur Verfügung.